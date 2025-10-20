Cremonese-Udinese 1-1, Zaniolo risponde a Terracciano nel monday night

Cremona, 20 ottobre 2025 - Cremonese e Udinese si sono suddivise la posta in palio nel posticipo del lunedì valido per la 7^ giornata di Serie A. I grigiorossi e i friulani hanno chiuso sull'1-1 un match equilibrato e giocato a viso aperto da entrambe le compagini. I padroni di casa sono passati in vantaggio subito, al quarto minuto, grazie ad un colpo di testa di Terracciano sugli sviluppi di un calcio di punizione; la risposta degli ospiti è arrivata in apertura di ripresa, al 51', quando Zaniolo di testa ha rimesso in parità la sfida. La squadra di Davide Nicola recrimina per una traversa colpita da Bonazzoli nel primo tempo e per un palo di Vazquez nel secondo, ma resta davanti a quella di Runjaic in classifica. La Cremonese tornerà a giocare sabato contro l'Atalanta, mentre l'Udinese se la vedrà con il Lecce.

Le formazioni titolari

Sia Nicola che Runjaic scelgono il 3-5-2 come modulo di partenza per le loro squadre. La Cremonese schiera Silvestri tra i pali, protetto dalla linea difensiva composta da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti. Zerbin e Pezzella corrono sulle corsie laterali, in mezzo lavorano Vandeputte, Bondo e Payero, quest'ultimo al centro davanti alla difesa. Vardy e Bonazzoli formano la coppia d'attacco. Dall'altra parte Okoye difende la porta dell'Udinese, aiutato da Goglichidze, Kabasele e Solet. Zanoli e Kamara sono i due laterali di fascia e Atta, Karlstrom e Ekkelenkamp i centrocampisti centrali. Zaniolo affianca Bayo in avanti.

Primo tempo

La partita si sblocca subito, al quarto minuto, in favore dei padroni di casa della Cremonese. Proprio quando la nebbia dei fumogeni ha cominciato a diradarsi sul terreno di gioco dello Zini, Vandeputte pennella un traversone da calcio di punizione che trova la zuccata di Terracciano. Il difensore batte tutti sul tempo e buca un incolpevole Okoye a pochi passi dalla porta. L'Udinese deve cercare una reazione immediata e prova a costringere in difesa gli avversari. Al 22' Ekkelenkamp effettua una bella giocata per liberare al tiro Atta, che alza troppo la mira e spara in curva una buona opportunità. I grigiorossi tornano a farsi vedere nell'area avversaria e al 28' Zerbin sfiora il raddoppio, con una conclusione deviata che si spegne a lato. Ora i friulani soffrono e Bonazzoli colpisce la traversa con una conclusione di prima, di controbalzo, che fa venire i brividi ad Okoye. La prima frazione di gioco si conclude dopo un solo minuto di recupero e le due squadre vanno al riposo sul punteggio di 1-0.

Secondo tempo

La ripresa si apre con il gol del pareggio da parte dell'Udinese. Zanoli arriva sul fondo sulla corsia di destra, alza il cross morbido verso il secondo e trova Zaniolo, totalmente dimenticato dalla difesa della Cremonese, che di testa prende in controtempo Silvestri. Gli ospiti rimettono la partita in equilibrio e Zaniolo torna al gol, che gli mancava dal dicembre dello scorso anno. Il match è molto aperto e le due compagini si affrontano a viso aperto. Al 60' Vardy ha una chance enorme, lanciato in contropiede da solo contro Okoye: l'estremo difensore è bravissimo in uscita e chiude lo specchio della porta all'inglese. Ad eccezione di questo lampo improvviso, i padroni di casa soffrono parecchio in questa fase. La squadra di Runjaic spinge sull'acceleratore e Piotrowski al 67' non va lontano dal bersaglio grosso: una deviazione salva la difesa di Nicola. Dopo diversi minuti, è la qualità di Vazquez ad accendere la Cremo. Un calcio di punizione dal limite permette all'esperto calciatore grigiorosso di concludere da circa venti metri e colpire il palo. Dall'altra parte del campo, all'85', Solet sparacchia altissimo un pallone che avrebbe potuto valorizzare meglio all'altezza dei sedici metri. Nel corso del primo minuto di recupero è lo stesso Solet a compiere una follia e a regalare un contropiede agli avversari, che lo chiudono con Vardy: la punta rientra sul destro e centra un difensore di casa, che salva tutto deviando sopra la traversa.

Il tabellino del match

Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin (62' Barbieri), Vandeputte (74' Sarmiento), Bondo, Payero (62' Lordkipanidze), Pezzella; Bonazzoli (75' Vazquez), Vardy. Allenatore: Nicola. Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli (86' Ehizibue), Ekkelenkamp (62' Piotrowski), Karlstrom, Atta (86' Miller), Kamara; Zaniolo, Bayo (62' Buksa). Allenatore: Runjaic. Marcatori: 4' Terracciano (Cre), 51' Zaniolo (Udi) Direttore di gara: Michael Fabbri. Ammonizioni: Zerbin, Goglichidze, Vandeputte, Payero, Kabasele, Vardy Espulsioni: -

