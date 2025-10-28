Cremonese. Vandeputte show. Già a tre assist. Meglio solo Paz

Non solo la solida difesa e le prime fiammate di Vardy. Tra i protagonisti principali dell’ottimo avvio di stagione della Cremonese c’è anche Jari Vandeputte. Il centrocampista belga è uno dei pochissimi protagonisti dell’ultima promozione ad aver mantenuto la titolarità anche con mister Nicola. Grazie a talento, spirito di sacrificio e duttilità (ha dimostrato di poter fare sia la mezz’ala che il regista) il classe 1996 sta convincendo tutti pure nella massima categoria. Senza dimenticare il suo vero punto di forza: quel piede fatato in grado di sfornare assist a ripetizione. Negli ultimi due anni Vandeputte ha totalizzato ben 31 passaggi vincenti (uno in più di Mohamed Salah) e quest’anno in Serie A è già a quota 3, dietro solo a Nico Paz del Como. Anche domani nell’importante scontro salvezza contro il Genoa sarà lui a guidare il centrocampo della Cremonese. In quel reparto infatti mancheranno ancora il lungodegente Collocolo e probabilmente pure Grassi e Pezzella. Possibile recupero per Bondo, mentre da valutare le condizioni di Zerbin uscito malconcio sabato sera. Al.St.