Finale play off, la Cremonese a secco di gol: pareggio 0-0 con lo Spezia. Si decide tutto domenica nella gara di ritorno al Picco

Cremona – La Cremonese ci prova, crea alcune buone occasioni (soprattutto nel secondo tempo), ma non riesce a trovare il varco vincente nell’attenta difesa di uno Spezia che ha fatto capire in modo sempre più chiaro di gradire il pareggio. In effetti la finale di andata dei play off si chiude a reti inviolate e il nulla di fatto in vista del ritorno costringe la squadra di Stroppa a vincere domenica al “Picco”, l’unico risultato valido per strappare ai liguri l’ultimo posto utile per salire in serie A.

I primi 90’ della doppia sfida con i liguri mostrano un copione sempre più chiaro. I grigiorossi cercano di costruire gioco e di far valere la tecnica dei loro giocatori più talentuosi (Vazquez, Johnsen e Vandeputte), ma la squadra di D’Angelo gioca molto coperta e punta innanzitutto a chiudere i varchi davanti a Gori. Nonostante un inconveniente di indubbio rilievo come l’uscita per infortunio dopo poco più di mezz’ora di capitan Castagnetti, la Cremonese continua nella sua pressione, mentre sul fronte opposto lo Spezia concede a Fulignati una serata da semplice spettatore.

Con il passare dei minuti, mentre gli spezzini tentano in tutti i modi di rallentare il gioco, la formazione di Stroppa prende in mano le redini del gioco, ma le conclusioni verso la rete difesa da Gori tardano ad arrivare e l’occasione più nitida per i padroni di casa giunge in pieno recupero, quando Collocolo, servito da Antov, ha sul piede la palla buona, ma Bandinelli si sostituisce a Gori, ormai battuto, e salva sulla linea di porta. La situazione, sostanzialmente, non cambia nella ripresa (che dopo 3’ regala il brivido di un fallo di Bandinelli su Collocolo, dapprima punito con il rosso e poi trasformato in giallo dal Var), anche se i locali aumentano i giri del loro motore e si rendono minacciosi con Vazquez, Azzi e Johnsen.

Lo Spezia non riesce a ripartire ed è costretto a giocare sempre più arretrato. Intorno alla mezz’ora i tifosi dello “Zini” intravedono per due volte il sospirato vantaggio, ma Collocolo e Johnsen non inquadrano lo specchio della porta. Nonostante il forcing finale dei grigiorossi, il risultato rimane inchiodato sullo 0-0 e la squadra di Stroppa dovrà dare tutto nel match di ritorno del 1 giugno, tentando di ripetere il successo colto al “Picco” proprio agli sgoccioli della regular season. Cremonese-Spezia 0-0 (0-0) Cremonese (3-5-2): Fulignati 6; Folino 6,5, Ceccherini 6, Antov 6; Barbieri 6 (30’ st Zanimacchia 6), Collocolo 6, Castagnetti 6 (36’ pt Gelli 6,5), Vandeputte 6,5 (12’ st De Luca 6), Azzi 6,5 (30’ st Valoti 6); Johnsen 6, Vazquez 6,5 (30’ st Pickel 6). A disposizione: Drago; Tannander; Majer; Moretti; Bonazzoli; Nasti. All: Giovanni Stroppa 6. Spezia (3-5-2): Gori 6; Wisniewski 6,5, Hristov 6,5, Mateju 6; Elia 6,5, Cassata 6 (39’ st Falcinelli sv), Nagy 6,5, Bandinelli 6 (24’ st Salvatore Esposito 6), Aurelio 6,5 (39’ st Reca sv); Di Serio 6 (24’ st Kouda 6), Pio Esposito 6. A disposizione: Chichizola; Ferrer; Lapadula; Colak; Candelari; Benvenuto; Giorgeschi; Djankpata. All: Luca D’Angelo 6. Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino 6. Reti: ---. Note: ammoniti: Antov; Azzi; Nagy; Bandinelli; Cassata; Collocolo; Pickel – angoli: 4-1 - recupero: 3’ e 4’ – spettatori: 13.000 circa.