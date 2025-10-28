Genoa-Cremonese è già sfida-salvezza: Vardy a caccia del bis

Cremona, 28 ottobre 2025 – Il turno infrasettimanale di mercoledì 29 ottobre (fischio d’inizio alle 20.45) riserva alla Cremonese una partita di particolare importanza contro il Genoa. La squadra di Davide Nicola, nell’occasione doppio ex (sia da giocatore che da allenatore), dovrà rendere visita ai liguri, ultimi posto della serie A con tre soli punti e ancora senza vittorie.

Baschirotto si sta dimostrando un inserimento importante per la difesa grigiorossa

L’avversario

Una situazione che, dopo la sconfitta maturata in extremis con il Torino, rende determinante per la permanenza di Vieira sulla panchina rossoblù la sfida con i grigiorossi. Un autentico bivio per il prosieguo di una stagione che era stata preparata con ben altri presupposti in casa genoana, ma che sta facendo pesanti conti con un organico sovraffollato e incostante ed un attacco assai sterile.

Problemi che, se da un lato fanno comprendere che il Genoa (magari sperando nel sostegno del suo pubblico) metterà in campo tutte le risorse a sua disposizione, dall’altro illustrano l’importante esame che la matricola di Nicola deve superare a pieni voti.

Al “Ferraris” infatti la Cremonese è chiamata a riproporre il coraggio e l’orgoglio messi in mostra con l’Atalanta, conquistando il prezioso, duplice risultato di mantenersi a debita distanza dalle zone calde della classifica e dimostrare di meritare il posto appena ritrovato nella massima divisione.

Il tour de force di tre partite in una settimana (dopo i rossoblù Bianchetti e compagni torneranno allo “Zini” sabato 1° novembre per ospitare la Juventus) potrebbe indurre mister Nicola ad operare qualche variazione negli interpreti che dovranno mettere in atto il gioco che sta facendo apprezzare la compagine grigiorossa in questa prima parte della stagione. Vista anche l’importanza della posta in palio Nicola non dovrebbe lasciarsi tentare troppo dal turn over, anche se ci sono diversi dettagli da sistemare.

Mediana

Primo tra tutti la composizione di un centrocampo che è ancora costretto a fare i conti con qualche acciacco di troppo. In questo senso, affidata al positivo Vandeputte di questo periodo una maglia da titolare, sono diversi i pretendenti ai due posti che lo affiancheranno in mezzo al campo, ma è in corso un duplice ballottaggio pure sugli esterni, visto che Zerbin e Barbieri da una parte e Floriani Mussolini e Pezzella dall’altra si contendono la possibilità di partire dal 1° minuto.

I ballottaggi

Tra le decisioni che Nicola dovrà prendere in queste ultime ore di vigilia, oltre al possibile ritorno di Audero o alla conferma tra i pali di un positivo Silvestri, rimane da individuare la coppia degli attaccanti. Vardy, in gol con l’Atalanta, sta mostrando quanto possa essere importante il suo apporto per le fortune grigiorosse e quindi sembra in vantaggio per partire dall’inizio, ma, al suo fianco, ci sarà Sanabria o Bonazzoli?

Quello che conta, come ha ricordato a più riprese anche mister Nicola, è che la Cremonese giochi al massimo dell’attenzione e della grinta dal 1° all’ultimo istante perché il Genoa ferito di questo periodo può essere molto pericoloso e la formazione grigiorossa non deve mancare proprio l’appuntamento più importante.

Probabili formazioni:

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Ellertsonn; Frendrup, Masini; Cornet, Malinovsky, Vitinha; Ekhator. All: Vieira. Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Sarmiento, Payero, Vandeputte, Floriani Mussolini; Vardy, Bonazzoli. All: Nicola.