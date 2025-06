Giovanni Stroppa riporta la Cremonese in Serie A: un ritorno trionfale

Il re delle promozioni ha riconquistato il suo trono. Nonostante la beffa subìta contro il Venezia un anno fa, Giovanni Stroppa non ha abbandonato la nave ed è rimasto alla Cremonese. E ora, 365 giorni dopo, festeggia con i grigiorossi uno straordinario quanto sofferto ritorno in Serie A. Il tecnico di Mulazzano si conferma implacabile matador dei passaggi di categoria: prima col Foggia (dalla Serie C alla B) nel 2017, poi il tris verso la A tra Crotone nel 2020, Monza nel 2022 e Cremonese oggi. E proprio quest’ultima è stata probabilmente la più complicata. Lo scorso 8 ottobre Stroppa, nonostante i soli 5 punti di distacco dalla promozione diretta, era stato esonerato un po’ a sorpresa.

Circa un mese dopo, constatata la fallimentare parentesi Corini, il club grigiorosso è tornato sui suoi passi richiamando Stroppa. Che da quel momento ha rimesso a posto la squadra, ha superato le tante difficoltà presenti sul percorso e ha raggiunto l’ambito traguardo dimostrando ancora una volta le sue qualità. D’altronde nella sua carriera come giocatore i maestri illustri non gli sono mancati: da Nils Liedholm ad Arrigo Sacchi, fino a Fabio Capello e Zdenek Zeman. Personaggi che in Serie A hanno scritto più volte la storia. E la sfida di Stroppa ora sarà proprio quella di ben figurare anche nella massima categoria dopo i precedenti negativi a Crotone e Monza. Prima, però, bisognerà stabilire se il suo futuro sarà ancora a Cremona.

Al.St.