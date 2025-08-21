GRIGIOROSSI ATTIVISSIMI. Cremonese, dopo Sanabria un doppio colpo: in arrivo Payero (Udinese) e Colpani (Monza)

Settimana “caldissima“ quella della Cremonese, sempre più scatenata sul mercato a due giorni dal debutto in campionato, sabato sera a San Siro contro il Milan. È ormai in dirittura d’arrivo la trattativa dei grigiorossi cone l’Udinese per Martin Payero. Il centrocampista classe ’98 arriverà in prestito oneroso (1 milione di euro) con obbligo di riscatto in caso

di salvezza (a 6 milioni più il 15% sulla sua futura rivendita). Payero vanta più di 50 presenze in Serie A con il club friulano oltre ad aver segnato 3 reti e fornito 4 assist.

Una volta definita questa operazione, il club si concentrerà su Andrea Colpani (nella foto), attualmente al Monza. Entrambi

i profili sono giocatori che andrebbero a rafforzare la rosa a disposizione del tecnico Davide Nicola, il cui obiettivo

è di mantenere la categoria.

Intanto ieri presso la clinica La Madonnina di Milano giornata di visite mediche per Antonio Sanabria, attaccante prelevato dal Torino: "Sono contento, ho tanta voglia di rimettermi

in gioco e far vedere di che stoffa sono". Testa già al debutto in campionato: "Con il Milan ce la giocheremo, ma ora voglio solo conoscere i miei compagni e mettermi a disposizione

del mister". Alessandro Stella