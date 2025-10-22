I grigiorossi. Difensori goleador alla Cremonese. Segnano la metà delle reti totali

Ribaltando un famoso detto, per ora in casa Cremonese "la difesa è il miglior attacco". Anche la gara pareggiata contro l’Udinese ha confermato la tendenza di questo inizio stagione: i difensori grigiorossi segnano quanto, se non di più dei loro compagni d’attacco. La retroguardia lombarda ha infatti siglato 4 delle 8 reti totali messe a segno in Serie A: 2 centri per Baschirotto e 2 per Filippo Terracciano. Gol tutti arrivati di testa, vero marchio di fabbrica degli uomini di Nicola che in questa speciale classifica sono secondi dietro solo all’Inter (5). Terracciano, tra l’altro, si sta rivelando una delle principali sorprese della rosa. Arrivato ad agosto in prestito dal Milan, dove non hai mai brillato, sembra aver trovato la sua giusta dimensione. Merito pure di Nicola che gli ha cucito addosso quasi alla perfezione il ruolo di braccetto destro. Sempre titolare (tranne in un’occasione, causa infortunio) e autore di ottime prove difensive, Terracciano ha scoperto pure la passione per il gol. E anche grazie a lui, ora la Cremonese rinforza le speranze di salvezza. Al.St.