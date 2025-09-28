I voti dei gRIGIOROSsi. Bianchetti certezza. Vazquez e Floriani danno la scossa. Johnsen non punge
SILVESTRI 6. Sempre sul pezzo nonostante l’impiego a sorpresa.
TERRACCIANO 5. Lascia una voragine sull’1-0. Combina un altro pasticcio e viene graziato, è però lui a far espellere Rodriguez.
BASCHIROTTO 7. Perde il primo corpo a corpo con Douvikas: giallo. Lo gestisce alla grande e piazza la zuccata del pari.
BIANCHETTI 7. Una certezza. Stoppa diverse chance dei lariani.
ZERBIN 5,5. Un tempo senza mai riuscire a sfruttare il campo in contropiede.
BONDO 6,5. Garantisce dinamismo in mediana.
GRASSI 6. Se la squadra gira poco offensivamente è anche perché in regia si fatica. Nella ripresa entra più nel vivo del gioco.
PAYERO 6,5. Primo tempo di idee e fisicità. Nicola lo richiama in panchina per necessità di squadra.
PEZZELLA 6. Rintuzza e spinge, soprattutto nella ripresa, quando la Cremonese spinge.
BONAZZOLI 5,5. Cerca un altro gol da copertina: il pallonetto da metà campo è debole. Poi si rende utile nei ripiegamenti.
JOHNSEN 5,5. Quasi mai pericoloso.
All. NICOLA 6,5. Squadra tosta, soffre e resta sempre in gara fino a trovare la parità.
Floriani Mussolini 6,5. Movimenti giusti, manca una grossa occasione nel recupero.
Sanabria 5,5. Tocca pochissimi palloni.
Vazquez 7. Porta qualità e l’assist dell’1-1.
Vandeputte e Sarmiento sv.
VOTO CREMONESE 6,5.R.S.
