Il bomber della Cremonese fuori dalla lista per la serie A. Da eroe a emarginato: lo strano caso di De Luca
Nei giorni in cui sotto il Torrazzo si parla molto del “colpo“ Vardy, c’è un’altra storia da raccontare. Quella che poteva essere una bellissima favola e all’improvviso si è trasformata in un incubo. Manuel Del Luca da eroe è diventato un “peso“. Un trattamento inspiegabile per un calciatore che lo scorso anno aveva segnato 11 gol in Serie B, risultando anche decisivo nella finale di ritorno dei play-off in casa dello Spezia, visto che grazie alla sua doppietta la Cremonese è ritornata in Serie A. Non solo: nell’ultimo turno di campionato è risultato determinante con il rigore segnato in pieno recupero contro il Sassuolo che ha consentito ai grigiorossi di vincere il match e raggiungere la vetta della classifica.
Sembrava dovesse restare in “rosa“ per giocarsi tranquillamente le sue chance, invece gli arrivi di Sanabria e soprattutto Vardy, hanno stravolto tutto. Addirittura nell’ultimo giorno di mercato De Luca è stato offerto a diverse squadre di Serie B, tra cui la Sampdoria ma la trattativa con i blucerchiati alla fine è saltata proprio per volontà del ragazzo che voleva semplicemente continuare a sognare con la Cremonese perché legittimamente si sentiva un elemento importante del gruppo e chiedeva solo rispetto e gratitudine per quanto fatto con la maglia che indossava.
E invece la sua “reazione“ che ha messo in castigo il ragazzo escludendolo dalla lista. Di fatto l’eroe dell’ultima giornata è stato messo fuori rosa e non potrà giocare almeno fino a gennaio.
Con molta probabilità durante il mercato invernale dovrà davvero lasciare la Cremonese e cercare fortuna altrove dimenticandosi della “riconoscenza“ che gli sarebbe dovuta. Non è giusto ma è la durissima realtà difficile da accettare anche nella sana provincia del pallone.
