Il derby lombardo s’infiamma nel finale. Vardy-Brescianini: un punto a Cremonese e Dea

CREMONA

La tendenza stagionale è ribadita: Cremonese e Atalanta hanno un gran feeling col segno “X”. Allo Zini, giusto 1-1. Succede tutto nel finale: al primo e storico gol in maglia grigiorossa di Vardy risponde il siluro di Brescianini. Ma il punto fa più comodo agli uomini di Nicola, che si confermano davvero ostici da battere soprattutto in casa e proseguono il loro lungo cammino verso la salvezza. I ragazzi di Juric si accendono solo nella ripresa, pagano la solita scarsa vena realizzativa e si allontanano ulteriormente dalle primissime posizioni. Venendo al match diverse novità per i grigiorossi, con Faye in difesa. A centrocampo si fermano anche Bondo e Pezzella: ecco Floriani Mussolini sull’esterno e Zerbin in mediana. Davanti attacco pesante Vardy-Sanabria. Atalanta a trazione offensiva con Pasalic in mezzo al campo e tridente De Ketelaere-Lookman-Krstovic. L’Atalanta prova ad imporre il proprio ritmo con giocate rapide e verticali che vengono ben controllate dalla difesa di casa. La Cremonese affronta il più quotato avversario a viso aperto. Vandeputte, nel ruolo alternativo di regista, coordina un pressing feroce e buone trame di gioco.

I grigiorossi chiudono la frazione impegnando un paio di volte Carnesecchi, mentre la Dea tira verso Silvestri solo in un’occasione nonostante il forcing finale. Nella ripresa l’Atalanta tenta di accelerare e tiene maggiormente il possesso. La Cremonese risponde compatta e all’11 Vardy segna ma è in fuorigioco. Lato nerazzurri, quattro minuti dopo Samardzic scalda i guanti a Silvestri e soprattutto Lookman viene murato provvidenzialmente da Terracciano. La Dea prende sempre più terreno: al 27’ Samardzic ci riprova e Silvestri stavolta si supera in corner. Ma all’improvviso ecco l’evento che tutto lo Zini attendeva da due mesi. Al 33’ ospiti scoperti su una ripartenza, Floriani fa sponda per Zerbin che calcia trovando la super parata di di Carnesecchi. Ma sulla respinta c’è Vardy, che da due passi realizza il vantaggio. I nerazzurri però aumentano la spinta offensiva grazie ai cambi e al 39’ il neo-entrato Brescianini pareggia con un gran sinistro incrociato all’angolino. Alessandro Stella