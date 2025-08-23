Il futuro della matricola. 5) Quale ruolo per la Cremonese?. Salvezza difficile ma possibile

Un nuovo allenatore esperto come Davide Nicola. Una campagna acquisti strutturata. Una squadra in gran parte diversa rispetto a quella che l’anno scorso ha ottenuto la promozione in Serie B. La rivoluzione in casa Cremonese ha preso piede con un nuovo obiettivo: ottenere una salvezza difficile ma non impossibile. I grigiorossi si presentano ai nastri di partenza della Serie A freschi di eliminazione prematura dalla Coppa Italia e con la consapevolezza che le difficoltà saranno tante. Ma allo stesso tempo la rosa almeno sulla carta sembra potersela giocare con diverse avversarie. Sono ben 12 i nuovi acquisti. In porta in ordine di titolarità ci sono Audero, Silvestri e Nava. La difesa ha accolto Baschirotto, già colonna del club, e Pezzella. A centrocampo sono arrivati Bondo, Grassi e Payero in mediana, mentre sulle fasce Floriani Mussolini, Terracciano e Zerbin. L’attacco è stato rinforzato da Sanabria, a cui tutta la Cremonese chiede quei gol decisivi per raggiungere il traguardo.

Al.St.