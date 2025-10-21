Il posticipo. Cremonese e Udinese impattano. Zaniolo risponde a Terracciano

Ai punti forse avrebbe meritato quella vittoria che ora manca da quasi due mesi, ma la Cremonese porta comunque a casa un altro passo avanti importante. Allo Zini i grigiorossi pareggiano 1-1 contro l’Udinese. Non senza appunto qualche rimpianto visti i due legni colpiti e le grandi occasioni capitate a Vardy, alla prima da titolare in grigiorosso e comunque autore di una prova generosa. I lombardi, ancora imbattuti tra le mura amiche, rimangono così a metà classifica con un rassicurante vantaggio di sette punti sulla zona retrocessione.

Venendo al match, come detto è la sera dell’esordio dal 1’ per Vardy. Al suo fianco in attacco c’è Bonazzoli. La Cremonese parte fortissimo, sorprendendo gli avversari col pressing alto. E al 4’ sblocca la gara: punizione perfetta di Vandeputte e colpo di testa vincente di Terracciano con deviazione forse decisiva di Kabasele. Il gioco aereo si conferma punto di forza principale dei grigiorossi. La partita come prevedibile è caratterizzata da grande fisicità e contrasti in mezzo al campo. L’Udinese si affida all’estro di Atta, che crea scompiglio e al 22’ sfiora il pareggio con un sinistro alto da buona posizione. I padroni di casa in ogni caso gestiscono con applicazione e personalità il vantaggio, ma non rinunciano a pungere in fase offensiva. Anzi, da metà frazione si scatenano. Tra il 28’ e il 31’ Zerbin va vicino al raddoppio sempre su corner, trovando le opposizioni essenziali di Karlstrom e Okoye. E al 32’, dopo l’ennesimo recupero aggressivo di Vandeputte, Bonazzoli colpisce in pieno la traversa.

I due grigiorossi, tra i migliori in campo, si rendono pericolosi anche nel finale di frazione senza però avere successo. Nella ripresa la Cremonese paga subito i vari gol mancati. Al 6’, con i grigiorossi scoperti, l’Udinese orchestra al meglio la ripartenza: Bayo apre per Zanoli che crossa sul secondo palo dove Zaniolo tutto solo pareggia di testa. La rete subita fa cambiare atteggiamento ai lombardi, che appaiono stanchi e puntano sulle ripartenze. In una di queste al 15’ Vardy, lanciato in area, spreca calciando su Okoye. Il tecnico Nicola prova a ridare vigore ai suoi con vari cambi, tra cui Vazquez che al 34’ prende il palo su punizione. Nel finale le emozioni non mancano da ambo le parti. Al 46’ Ehizibue salva a colpo sicuro su Vardy e la gara finisce in parità.

