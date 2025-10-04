Il precedente. L’ultimo successo in casa nerazzurra firmato Dezotti

Se i precedenti fra Inter e Cremonese sorridono ai nerazzurri, è anche vero che le due sole vittorie grigiorosse (tre se si aggiunge un successo ai rigori in Coppa Italia nei quarti di finale della stagione 1986-1987)) valgono tanto perché ottenute a San Siro ed una resta nella memoria storica dei tifosi (non solo quelli grigiorossi) con la doppietta dell’argentino Dezotti che rese triste l’Inter di Suarez.

Stagione 1991-1992, la Cremonese di Gustavo Giagnoni è già retrocessa ma il 10 maggio toglie ai nerazzurri la qualificazione europea con il clamoroso 0-2. Fu quella l’ultimo acuto grigiorosso.

Oggi la Cremonese arriva alla sfida d’alta quota con un bilancio di 7 sconfitte nelle ultime otto gare. Due i ko nella stagione 2022-2023: rimpianti soprattutto per la sconfitta dello Zini, visto che la Cremonese era passata in vantaggio in avvio con un super gol di Okereke. Poi ci fu la rimonta degli ospiti che portò all’1-2 finale.

Nel match di andata, invece, la squadra allora allenata da Alvini uscì sconfitta dal Meazza 3-1. Contando anche Prima Divisione, Divisione Nazionale e Coppa Italia, i precedenti complessivi sono 23, con i nerazzurri che comandano con 16 successi, poi 4 pareggi e 3 vittorie dei grigiorossi.

