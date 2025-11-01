Il tecnico grigiorosso invita alla prudenza: "Ricordiamoci da dove veniamo». Nicola vola basso: "Dobbiamo ancora crescere»

Piedi per terra, ma anche fame ed entusiasmo. Davide Nicola indica alla sua Cremonese gli ingredienti necessari per provare a scrivere un’altra pagina importante dello straordinario avvio di stagione. Allo stadio Zini, tutto esaurito per l’occasione, questa sera arriva la Juventus del neo-allenatore Luciano Spalletti. I bianconeri ancora alla ricerca di loro stessi contro i grigiorossi che invece hanno già un’identità precisa che gli sta permettendo di andare oltre le aspettative. Di fatto, a sorpresa lato Cremonese, quello odierno è uno scontro per le posizioni di alta classifica. Ma Nicola vola basso: "Abbiamo già portato a casa qualcosa di concreto e questo aiuta, ma dobbiamo ancora crescere. Mi aspetto una Juventus molto forte. Noi possiamo dimostrare di poter fare qualcosa di buono contro qualsiasi avversario. Ho già utilizzato 27 giocatori perché solo coinvolgendo chiunque lavora con te puoi fare strada. Abbiamo bisogno di tutti, non dimentichiamo da dove siamo partiti". Il tecnico valuterà domani i tanti giocatori in dubbio, come Grassi, Pezzella, Sanabria e Zerbin. In attacco spazio ancora a Bonazzoli e Vardy, chiamati a guidare i lombardi verso quella vittoria che contro la Juventus manca da ben 102 anni. Era il 1923, l’anno in cui la famiglia Agnelli entrò a capo del club bianconero. Quella odierna è dunque anche una sfida tra due delle ormai poche proprietà italiane (solamente 9 su 20 squadre) di Serie A. La Cremonese dal 2007 è nelle mani del Cavaliere Giovanni Arvedi. L’imprenditore, classe 1937, anno dopo anno, in un’alternanza di momenti felici e complicati, ha costruito un modello societario solido. Dalle strutture di proprietà del club fino ad un’impronta marcatamente italiana per quanto riguarda dirigenza, allenatori e blocco squadra.

Alessandro Stella