In casa contro il Sassuolo, la Cremonese cerca subito conferme dopo il blitz a San Siro

Cremona, 28 agosto 2025 – La Cremonese domani (venerdì 29 agosto) giocherà in anticipo (fischio d’inizio alle 18.30) la seconda giornata di serie A. Sarà l’esordio in campionato allo “Zini”, dove arriverà un’altra matricola come il Sassuolo. L’intento della squadra di mister Nicola è ben preciso e, in questa sfida con una rivale diretta nella corsa per la salvezza, la formazione grigiorossa è chiamata a dimostrare che l’indimenticabile notte di San Siro, con la prima, storica vittoria in casa del Milan, non è stata un semplice episodio, ma a conquistare altri punti che potrebbero rivelarsi determinanti per evitare quella retrocessione che i pronostici di molti addetti ai lavori “affibbiano” impietosamente alla Cremonese.

Un nuovo successo con i neroverdi potrebbe offrire una preziosa iniezione di fiducia per una compagine, come quella grigiorossa, che sta ancora completando la sua costruzione. Non a caso, sin dai primi commenti post partita mister Nicola ha spinto la sua attenzione in una direzione ben precisa: “Abbiamo ancora tantissimo lavoro da fare. Certo, partire con tre punti e con una prestazione come quella vista a San Siro fa piacere. In ogni caso non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo del nostro campionato e dovremo dare sempre il massimo per cercare di raggiungerlo”.

In questo senso il match con il Sassuolo acquista già un valore del tutto particolare, un incontro che i grigiorossi dovranno superare nel segno della continuità e della maturità. Uno spirito che dovrà caratterizzare la Cremonese pure in questo periodo nel quale il mercato è ancora più attivo che mai. Non a caso la matricola viene coinvolta in numerose trattative, con possibili inserimenti che riguardano tutti i reparti. Si continua a parlare con insistenza per la difesa di Monterisi del Frosinone e di Carboni del Monza (senza dimenticare il trequartista Colpani), mentre per centrocampo e attacco si guarda verso l’estero, dove spiccano i nomi di Jeremy Sarmiento (2002) del Brighton e del “colpo” Jamie Vardy, 38 anni, che ha scritto la storia del Leicester.

In questo momento, però, un compito di assoluto rilievo del ds Giacchetta è quello di provvedere a snellire il gruppo grigiorosso e, in tal senso, dopo l’ufficializzazione del passaggio di Pickel all’Espanyol, hanno la valigia in mano pure Castagnetti (verso Cesena), Sernicola, Tsadjout e Okereke, senza dimenticare Valoti che, pur al rientro della squalifica che lo ho bloccato nel turno d’esordio al pari di Barbieri e Vazquez, sembra destinato a trovare lo spazio desiderato altrove. Sul fronte della formazione che sfiderà i neroverdi, infine, mentre rimangono ai box gli infortunati Johnsen e Barbieri, si va verso una sostanziale conferma della formazione che ha battuto il Milan con il solo Sanabria in campo dal 1’ al posto di Okereke. Sperano di strappare una maglia da titolare in extremis pure Bondo e Martin Payero.

Probabili formazioni

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Sanabria, Bonazzoli. All: Nicola. Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Ghion, Lipani, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All: Grosso.