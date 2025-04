Cremonese-Juve Stabia 1-1, i grigiorossi in rimonta difendono il quarto posto in classifica

Cremona, 13 aprile 2205 – Combattuto pareggio per la Cremonese, che conserva il quarto posto, ma con un’arcigna Juve Stabia non riesce a conquistare la vittoria che avrebbe consolidato in modo significativo la posizione ai piedi del podio della squadra di mister Stroppa.

L’1-1 dello “Zini”, del resto, ripropone un copione già ben conosciuto per i grigiorossi, che creano diverse occasioni, ma non riescono a concretizzare in maniera adeguata il gioco prodotto. Alla prima, vera opportunità le Vespe sbloccano il risultato e costringono addirittura all’inseguimento i padroni di casa, che, però, hanno il merito di non arrendersi e di firmare con Bonazzoli la rete del pari definitivo quando mancano solo 5’ al termine.

La Cremonese, quindi, non riesce a staccare la matricola campana, ma conserva comunque tre punti di vantaggio, anche se il prossimo turno, il lunedì di Pasquetta, chiamerà la compagine di Stroppa a rendere visita ad un Pisa più che determinato e in piena lotta per acciuffare la promozione diretta (ai danni dello Spezia).

Per quel che riguarda il match interno con la Juve Stabia, l’inizio è subito molto deciso su entrambi i fronti anche se dopo il botta e risposta iniziale tra Adorante e De Luca, rimasto senza esito, con il passare dei minuti Barbieri, Johnsen e De Luca consentono ai locali di aumentare il ritmo e di assumere una certa supremazia. Il primo tempo, complice l’attenta difesa gialloblù, si chiude a reti inviolate ed anche la parte iniziale della ripresa sembra destinata a proseguire sulla stessa falsariga.

Le prime palle-gol sono ancora di marca grigiorossa, ma al 27’ arriva lo spunto che modifica il copione della gara. Sugli sviluppi di un cross dalla fascia il temuto bomber Adorante beffa tutti di testa e manda la palla dove Fulignati non riesce ad arrivare. L’inatteso svantaggio rappresenta un duro colpo per la Cremonese, che, tuttavia, non si perde d’animo e ristabilisce la parità dopo 10’. Corre il 37’ quando una bella conclusione di prima intenzione di Bonazzoli insacca l’1-1 definitivo. Nei restanti minuti, infatti, entrambe le contendenti cercano la vittoria, ma il risultato non cambia più, sancendo un pareggio che, comunque, conferma il quarto posto, prezioso in chiave play off, della squadra di Stroppa. Cremonese-Juve Stabia 1-1 (0-0) Cremonese (3-5-2): Fulignati 6; Ceccherini sv (16’ pt Antov 6), Ravanelli 6,5, Bianchetti 6; Barbieri 6,5 (34’ st Zanimacchia 6), Collocolo 6, Castagnetti 6, Vandeputte 6,5 (34’ st Valoti 6), Azzi 6,5; Johnsen 6,5 (25’ st Bonazzoli 6), De Luca 6,5 (25’ st Nasti 6). A disposizione: Drago; Tannander; Gelli; Majer; Moretti; Folino. All: Giovanni Stroppa 6.

Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam 6,5; Ruggero 6, Peda 6, Bellich 6 (1’ st Quaranta 6); Floriani Mussolini 6,5, Leone 6 (1’ st Buglio 6), Mosti 6 (40’ st Meli sv), Fortini 6,5; Piscopo 6 (19’ st Maistro 6), Candellone 6 (45’ st Baldi sv); Adorante 6,5. A disposizione: Matosevic; Rocchetti; Dubickas; Sgarbi; Varnier; Gerbo; Andreoni. All: Guido Pagliuca 6,5.

Arbitro: Davide Di Marco Ciampino 6.

Reti: 27’ st Adorante; 37’ st Bonazzoli.

Note: ammoniti: Bellich; Johnsen; Castagnetti – angoli: 7-3 - recupero: 1’ e 4’.