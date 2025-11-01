Vardy spaventa la Juve ma alla Cremonese non basta

Cremonese, 1 novembre 2025 – Una Cremonese mai doma ci prova, con generosità e volontà, ma non riesce a frenare la voglia di vincere della Juventus, che apre il nuovo ciclo di Spalletti conquistando tre punti allo “Zini” (seppur con una certa sofferenza finale).

I bianconeri si portano in vantaggio al primo tentativo e gestiscono poi senza troppi affanni il tentativo di reazione della compagine di Nicola, che gioca quasi intimorita con un avversario tanto prestigioso e non riesce a creare vere palle-gol dalle parti di Di Gregorio prima del raddoppio di Cambiaso.

Andrea Cambiaso esulta dopo il gol del 2-0

Nemmeno il 2-0 costringe alla resa i padroni di casa, che rimangono in partita e al 38’ siglano con Vardy la rete che riapre la contesa e regala ai tifosi un epilogo al cardiopalma, ma gli ospiti, seppur con qualche patema d’animo di troppo, riescono a condurre in porto la preziosa vittoria. In avvio un allenatore esperto come l’ex ct della nazionale mescola le carte a sua disposizione, schierando Koopmeiners arretrato e McKennie e Openda a sostegno di Vlahovic prima punta. I bianconeri sorprendono così i grigiorossi e dopo 2’, al primo vero affondo, Kostic viene lasciato libero di battere a rete per una sventola che batte Audero, ex di turno insieme a Barbieri. L’inizio è così del tutto favorevole agli ospiti, che vogliono aprire il nuovo ciclo con il piede giusto e pungono ancora con Openda e Vlahovic, ma la difesa locale riesce a salvarsi.

Vlahovic contrastato da Barbieri

I padroni di casa tentano di entrare in partita e al 12’ un duetto Barbieri-Vardy chiama Di Gregorio ad una facile uscita. Sul fronte opposto, invece, gli juventini cercano il raddoppio, ma ancora Vlahovic e Locatelli (il cui tiro viene deviato sul palo proprio dal portiere locale) devono fare i conti con il sempre attento Audero.

Superata la mezz’ora, i grigiorossi riescono a presentarsi con maggiore convinzione dalle parti di Di Gregorio, ma il primo tempo si chiude senza altre segnature. In avvio di ripresa Payero e Vandeputte riescono ad andare al tiro, ma il portiere bianconero non si lascia sorprendere. Nella prima parte della ripresa la gara si “scalda” e al 12’ la formazione di Nicola chiede inutilmente un rigore per una trattenuta in area di Barbieri, mentre sull’azione susseguente Terracciano riesce ad allontanare dalla linea di porta un affondo bianconero anche se, dopo il precedente fallo su Audero, l’arbitro annulla l’azione e assegna un calcio di punizione ai padroni di casa.

La Juventus, comunque, è decisa a mettere al sicuro il risultato e al 23’ firma il raddoppio con Cambiaso. Sulla fascia si mette in luce Conceiçao, che crossa verso il centro, dove la difesa locale allontana, ma il rinvio è corto e l’esterno della nazionale ha tutto il tempo per recuperare la sfera, prendere la mira e siglare il 2-0 che, però, non basta per chiudere la contesa.

Una Cremonese encomiabile, infatti, non molla e al 38’ Vardy accorcia le distanze con un gol di potenza e precisione. Il finale e i 6’ di recupero diventano così incandescenti, ma la squadra di Nicola non riesce ad operare il miracolo ed è costretta ad uscire dal campo a mani vuote anche se accompagnata dagli applausi del sempre più fiore pubblico grigiorosso che ora attende di vedere trasformata la prova volitiva e determinata con la Juve in tre punti sonanti nel match-verità di venerdì a Pisa.

Cremonese-Juventus 1-2 (0-1)

Cremonese (3-5-2): Audero 6,5; Terracciano 6,5 (36’ st Johnsen sv), Baschirotto 6, Bianchetti 6; Barbieri 6,5, Payero 6,5, Bondo 6 (17’ st Sarmiento 6), Vandeputte 6,5, Floriani Mussolini 6 (26’ st Faye 6); Bonazzoli 6 (26’ st Vazquez 6), Vardy 6. A disposizione: Silvestri; Nava; Valoti; Ceccherini; Lordkipanidze; Folino. All: Davide Nicola 6. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Gatti 6, Koopmeiners 6; Cambiaso 6,5, Locatelli 6,5, Thuram 6 (34’ st Adzic sv), Kostic 6,5 (34’ st Joao Mario sv); McKennie 6 (40’ st Rugani sv), Openda 6 (19’ st Conceiçao); Vlahovic 6,5 (40’ st David sv). A disposizione: Perin; Scaglia; Zhegrova; Miretti; Rouhi; Pedro Felipe. All: Luciano Spalletti 6. Arbitro: Daniele Chiffi di Padova 5,5. Marcatori: 2’ pt Kostic; 23’ st Cambiaso; 38’ st Vardy. Note: ammoniti: Bianchetti; Spalletti - angoli: 2-3 – recupero: 3’ e 6’.