Cremonese-Juventus 1-2. Spalletti, buona la prima: gol di Kostic e Cambiaso

Cremona, 1 novembre 2025 - Buona la prima per Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. La Vecchia Signora si è imposta per 2-1 sulla Cremonese, nell'anticipo del sabato sera di Serie A, valido per la 10^ giornata. Allo stadio Zini di Cremona è Filip Kostic ad inaugurare con un gol il nuovo ciclo di Spalletti sulla panchina bianconera, grazie ad un gol arrivato al secondo minuto di gioco. A chiudere virtualmente il match ci pensa Andrea Cambiaso a metà della ripresa, al 68', anche se Jamie Vardy riapre i giochi all'83' in contropiede. L'ultimo forcing dei padroni di casa mette apprensione ai piemontesi, che alla fine riescono comunque a portare a casa i tre punti e ad interrompere la striscia negativa di risultati lontani dall'Allianz Stadium. Questo successo proietta la Juve al quinto posto a quota 18 punti in classifica, mentre i grigiorossi di Nicola restano fermi a quota 14, in nona piazza.

Le formazioni titolari

Davide Nicola schiera la Cremonese con il 3-5-2 di partenza. Audero difende la porta, protetto da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti. Floriani Mussolini e Barbieri sono i due esterni a tutto campo, Vandeputte, Bondo e Payero i tre centrocampisti centrali. Bonazzoli affianca Vardy in attacco. La prima Juventus di Luciano Spalletti dà fiducia alla difesa a tre, ma con qualche variazione rispetto a quanto visto finora in questa stagione. Di Gregorio si posiziona tra i pali, Cambiaso e Kostic occupano le corsie laterali e Gatti, Kalulu e Koopmeiners compongono il pacchetto difensivo. Locatelli e Thuram formano il centrocampo a due in mezzo, mentre Openda e McKennie si posizionano ai lati di Vlahovic in avanti.

Primo tempo

La Juventus comincia con il botto il suo nuovo ciclo sotto la guida di Luciano Spalletti. I bianconeri ci mettono appena 90 secondi a sbloccare il risultato con Kostic, che sfrutta una deviazione di Vandeputte su un tocco di suola di Openda per bucare Audero. La Cremonese accusa il colpo e non riesce a reagire, ma anzi resta schiacciata dal forcing degli ospiti. La squadra piemontese fa girare bene la palla e al 20' Vlahovic si crea una buona chance, spostandosi la palla con l'esterno mancino e involandosi verso la porta avversaria: bravo Audero a dirgli di no sul destro. Cinque minuti dopo ci prova Locatelli, che dai sedici metri scarica un rasoterra indirizzato sul secondo palo; anche qui il portiere di casa è attento e devia la sfera sul palo, non senza qualche brivido. La squadra di Nicola vuole prendere coraggio e alza il baricentro, tuttavia si espone alle ripartenze avversarie. Openda va a chiuderne una al 35', solo sull'esterno della rete. Poco dopo ci riprova Locatelli, che stavolta alza la conclusione e la palla termina alta sopra la traversa. Nelle ultime battute sono i grigiorossi a spingere, senza però creare veri problemi nella zona di Di Gregorio. L'ultimo pallone del primo tempo è buono per Openda, che dopo il lavoro di rifinitura di Vlahovic calcia in diagonale di poco a lato. Le due compagini vanno al riposo sul punteggio di 1-0.

Secondo tempo

La Cremonese torna in campo con grande intensità e volontà di offendere. Al contrario, la Juve sembra fare più fatica in questo avvio di ripresa, e incassa qualche azione pericolosa ispirata specialmente da Vandeputte. Dopo una decina di minuti, i bianconeri tornano a crescere e a farsi vedere nella metà campo avversaria. Al 65' Vlahovic ha un'ottima opportunità su assist di McKennie, ma il serbo si allunga sul traversone basso e riesce soltanto a pizzicare la sfera, non ad indirizzarla verso lo specchio della porta. Il raddoppio arriva al 68': Conceicao, appena entrato in campo, sgasa a destra e dal fondo mette in mezzo un pallone che Vlahovic lascia scorrere e Terracciano goffamente rinvia addosso a Cambiaso; l'italiano, a pochi metri dalla porta, calcia forte e firma il 2-0. Fase di stallo del match che va a favore degli ospiti, che ora possono amministrare con maggiore serenità il gap di vantaggio. La partita si riapre improvvisamente all'83'. Vardy sfrutta al massimo una palla lunga in uno contro uno con Gatti, che si lascia sfuggire l'inglese il quale è cinico nel punire Di Gregorio. Gli ultimi assalti dei padroni di casa non sono efficaci e la sfida si conclude sul risultato di 2-1.

Il tabellino del match

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano (81' Johnsen), Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo (62' Sarmiento), Vandeputte, Mussolini (72' Vazquez); Bonazzoli (72' Faye), Vardy. Allenatore: Nicola. Juventus (3-4-3): Di Gregorio; Koopmeiners, Kalulu, Gatti; Cambiaso, Locatelli, Thuram (79' Adzic), Kostic (79' Joao Mario); McKennie (85' Rugani), Openda (64' Conceicao), Vlahovic (85' David). Allenatore: Spalletti. Marcatori: 2' Kostic (Juv), 68' Cambiaso (Juv), 83' Vardy (Cre) Direttore di gara: Daniele Chiffi. Ammonizioni: Bianchetti Espulsioni: -

