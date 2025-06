La Cremonese batte 3-2 lo Spezia e ritorna in serie A

Una Cremonese davvero incredibile vince 3-2 in casa dello Spezia e ritorna in serie A. La squadra di Giovanni Stroppa compie l’impresa e ripete in tutto e per tutto la vittoriosa gara dello scorso 9 maggio e conquista con grande qualità e determinazione il successo che vale la promozione.

Ancora una volta al “Picco” i grigiorossi sembrano avere una marcia in più e, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di un gol, a metà ripresa si portano su un 3-0 che sembra chiudere ogni discorso. Non è però così e due reti nel breve di spazio di altrettanti minuti rimettono in gioco i liguri e danno il via ad un finale mozzafiato nel quale succede letteralmente di tutto. La gara si chiude con un recupero extra large, gli ospiti sono costretti a vivere in apnea gli ultimi minuti, ma serrano le fila e conducono in porto il fondamentale successo che vale la promozione nella massima divisione.

Un risultato che cancella le previsioni della vigilia e il vantaggio iniziale dello Spezia, al quale sarebbe bastato anche il pareggio, ma anche un premio per la tenacia di una Cremonese che, pur senza avere la continuità di Sassuolo e Pisa, ha sempre continuato a credere nel suo potenziale, rimanendo in corsa sino all’ultimo istante per un ritorno in serie A che rappresenta un grande premio per tutta la città di Cremona. Oltre ai giocatori che sono riusciti a far valere il loro indiscutibile tasso tecnico, un plauso particolare nell’indimenticabile serata di La Spezia spetta a mister Stroppa, che ha avuto la forza di andare avanti nonostante tutte le critiche e riportare in corsa la Cremonese fino a realizzare il sogno cullato fin dall’estate.

Per quel che riguarda la finale di ritorno, la sfida si indirizza nel verso desiderato dagli ospiti al 25’ del primo tempo. Vazquez serve un invitante assist a De Luca che è abile a battere Gori e a costringere lo Spezia all’inseguimento. La strada dei liguri si fa ancora più ripida al 18’ della ripresa, quando, sugli sviluppi di un angolo, la sfera giunge a Collocolo che la tocca per Vazquez che dà la deviazione vincente alla sfera. Al 34’ sembra tutto fatto per i grigiorossi grazie al tris di De Luca, che ribadisce in rete una respinta di Gori dopo uno splendido affondo di Azzi. Lo Spezia, però non vuole arrendersi e in soli 120” Pio Esposito e Vignali riaprono la contesa. La Cremonese a questo punto deve soffrire, ma riesce a condurre in porto la vittoria che dà il via alla grande festa per il ritorno in serie A. Spezia-Cremonese 2-3 (0-1) Spezia (3-5-2): Gori 6; Wisniewski 6, Hristov 6, Mateju 6 (33’ st Vignali 6); Elia 6,5 (33’ st Reca 6), Nagy 6 (19’ st Cassata 6), Salvatore Esposito 6,5, Bandinelli 6 (19’ st Kouda 6), Aurelio 6,5; Di Serio 6 (23’ st Lapadula 6), Pio Esposito 6,5. A disposizione: Chichizola; Ferrer; Falcinelli; Colak; Candelari; Benvenuto; Giorgeschi. All: Luca D’Angelo 6. Cremonese (4-3-2-1): Fulignati 6; Barbieri 6,5 (48’ st Bianchetti sv), Ceccherini 6, Folino 6,5, Azzi 7; Collocolo 6,5, Castagnetti 6 (28’ st Gelli 6), Vandeputte 6 (28’ st Pickel 6); Vazquez 7 (35’ st Valoti 6), Johnsen 6,5; De Luca 7 (48’ st Nasti sv). A disposizione: Drago; Tannander; Valoti; Antov; Majer; Moretti; Bonazzoli; Zanimacchia. All: Giovanni Stroppa 7. Arbitro: Andrea Colombo di Como 6. Reti: 25’ pt De Luca 18’ st Vazquez; 34’ st De Luca; 39’ st Pio Esposito; 40’ st Vignali. Note: ammoniti: Pio Esposito; Vazquez; Barbieri; Vandeputte; Valoti; Johnsen; Reca – espulsi: 49’ st Vignali; 54’ st Nasti – angoli: 2-3 - recupero: 2’ e 5’+5’ – spettatori: 12.000 circa.