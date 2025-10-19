La Cremonese con Vardy alla prova contro i “giganti” dell’Udinese per sentirsi grande / Formazioni e diretta tv

Dopo la sconfitta con l’Inter, che ha inflitto il primo stop stagionale, la Cremonese si appresta a riprendere il suo cammino con il posticipo allo “Zini” dove arriverà l’Udinese.

Una sfida molto importante in chiave salvezza, che l’allenatore grigiorosso, Davide Nicola, ha presentato con grande attenzione: “Affrontiamo una squadra molto fisica, che può attaccarti con più strategie ed è al trentesimo anno in serie A. Ci serviranno coraggio e organizzazione, oltre all’aiuto del nostro pubblico che potrà darci una mano”. Un sostegno che dovrà trovare conferma nell’atteggiamento della Cremonese: “In queste due settimane abbiamo cercato di lavorare su quello che abbiamo visto nella partita con l’Inter. Abbiamo visto il livello con il quale ci dobbiamo confrontare e ci siamo resi conto su quali punti dobbiamo insistere e in quale direzione spingere il nostro lavoro. Adesso con l’Udinese dobbiamo pensare solo a far valere la nostra voglia di vincere, senza fare calcoli e nemmeno pensare ad altro che a questa gara”.

Una sfida che i grigiorossi affronteranno ancora senza Audero e Moumbagna, mentre Collocolo potrebbe rientrare a pieno titolo in gruppo. Sono comunque diverse le soluzioni che mister Nicola intende studiare in questa immediata vigilia del match con i friulani. In questo senso, confermato Silvestri tra i pali, Terracciano è favorito su Ceccherini per affiancare Baschirotto e capitan Bianchetti nel trio della difesa. Per il resto, mentre Zerbin e Pezzella dovrebbero partire dal 1’ sugli esterni (ai danni di Barbieri e Floriani Mussolini) sono diverse le combinazioni possibili sia a centrocampo (con Bondo, Grassi e Payero, ex di turno, a contendersi la possibilità di giocare insieme a Vandeputte) che in attacco. In avanti, tra l’altro, sta prendendo quota la presenza dall’inizio di Vardy, che già a San Siro ha fatto vedere di essere vicino alla giusta condizione. Con l’ex Leicester titolare potrebbe partire Bonazzoli, che sta facendo vedere di potersi rendere insidioso in serie A, ma le alternative non mancano a cominciare dall’estro di Vazquez sino alla voglia di farsi valere di Sanabria. Al di là di quelli che saranno gli interpreti l’allenatore grigiorosso indica ai suoi giocatori la via che dovranno percorrere per trasformare questa impegnativa sfida con l’Udinese in un passo prezioso verso il grande sogno della salvezza: “Dobbiamo giocare con attenzione, rimanendo concentrati sul progetto tattico che stiamo portando avanti. Sin dall’inizio abbiamo fatto vedere di poter occupare il campo in modi diversi. Dobbiamo diventare più qualitativi e e far fruttare le caratteristiche di tutto il gruppo”.

Probabili formazioni:

Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. All: Nicola.

Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo. All: Runjaic.

Diretta tv lunedì 20 ottobre alle 20:45 su DAZN che su Sky