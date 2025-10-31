La Cremonese contro la Juventus a testa alta

La sorprendente Cremonese è pronta a sfidare una Juventus alla ricerca della sua identità. Per capire le difficoltà della gara che si giocherà sabato 1 novembre (dalle 20.45) allo “Zini” basta dare un rapido sguardo alla storia e notare che, finora, i grigiorossi hanno vinto una sola volta con la “Vecchia Signora”.

Un successo che risale nientemeno che al 1923 (!) e che viene affiancato negli annali da 16 vittorie bianconere e 6 pareggi. Un ruolino di marcia che non sembrerebbe lasciare scampo alla squadra di mister Nicola, ma questa stagione potrebbe regalare un risultato in grado di sfatare i pronostici. In effetti, da una parte, la matricola cremonese si sta facendo ben valere, tanto che è a +9 sulla zona calda della classifica e ad un solo punto di distanza dagli juventini che, dal canto loro, stanno attraversando un momento assai difficile, come conferma l’arrivo in panchina dell’ex ct Luciano Spalletti, che ha preso il posto di Igor Tudor, esonerato dopo il ko con la Lazio. In ogni caso, se la Juve è più che mai motivata e decisa a far partire con il piede giusto il nuovo ciclo-Spalletti, la Cremonese non è affatto disposta a recitare la parte della vittima predestinata.

Lo ha ribadito Federico Baschirotto (“Pur con tutto il rispetto, siamo pronti a giocare le nostre carte” a nome di tutta la squadra, ma rientra pure nelle riflessioni di Davide Nicola: “Loro sono una squadra forte, che punta in alto. Ogni partita ti offre comunque l’occasione per migliorare. Noi lavoriamo per questo e cerchiamo di fare qualcosa di buon con qualsiasi avversario. Per i ragazzi il sostegno dei tifosi è sempre importante. A maggior ragione con la Juventus. Sapere di essere apprezzati, vedere che il pubblico di riconosce è il nostro vero motore”.

Un “motore” che dovrà funzionare al meglio per trascinare i grigiorossi in una autentica impresa con i bianconeri dal dente avvelenato. Spalletti, "sospeso" tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3, metterà a disposizione della sua nuova compagine tutta la sua esperienza, ma la Cremonese è pronta a ribattere con le qualità che finora le hanno permesso di raccogliere punti preziosi, umiltà, determinazione, voglia di fare risultato e di crescere ogni volta che si scende in campo. Sarà questo il dosato mix in grado di frenare la rincorsa della Vecchia Signora e permettere ancora una volta al piccolo Davide di battere il gigante Golia?

Probabili formazioni

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Faye; Bonazzoli, Vardy. All: Davide Nicola. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelli, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceiçao, Koopmeiners. Yildiz; Vlahovic. All: Luciano Spalletti.