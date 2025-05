La Cremonese sfida la corazzata Sassuolo pensando ai playoff

Sono trascorse solo poche ore dalla dispendiosa gara in casa della Sampdoria e già la Cremonese è chiamata a tornare in campo per ospitare nel posticipo della terz’ultima giornata di serie B la corazzata Sassuolo.

I neroverdi hanno già vinto il campionato e stanno realizzando nuovi record, ma non sembrano avere intenzione di tirare i remi in barca, come ha fatto vedere la vittoria con la Carrarese. La squadra di mister Stroppa, quindi, non deve incappare nell’errore di attendersi un avversario “distratto”, ma, al contrario, è chiamata a dimostrare tutte le sue qualità con l’indiscussa prima della classe, proprio come è accaduto all’andata, quando i grigiorossi in terra emiliana sono riusciti ad infliggere un secco 4-1 alla formazione di Grosso.

Le riflessioni da prendere in considerazione in questa vigilia ravvicinata sono diverse e vanno al di là di quanto emerge in questo momento dal campo. Bisogna infatti tenere presente che le compagini cadette stanno affrontando il tour de force che definirà una stagione lunga e molto dispendiosa. Le partite nelle gambe dei giocatori, ormai, sono tante e le energie si stanno affievolendo. Un discorso che si fa ancora più delicato se viene riferito alla Cremonese, che, dal canto suo, deve pensare ai play off sempre più vicini e, in quest’ottica, riuscire a conservare almeno il quarto posto è fondamentale. Certo, come è facile capire, scavalcare lo Spezia in terza posizione sarebbe davvero ideale, ma, numeri alla mano, non pare impresa da poco scalzare dal podio i liguri, nonostante lo scontro diretto che si giocherà al “Picco” la sera di venerdì 9 maggio. In questo momento, forse, la prima “urgenza” da sistemare tra quelle in agenda è quella di mettere al riparo il quarto posto dai sogni della Juve Stabia, che non ha ancora mollato la presa ed è proprio per questo obiettivo che la squadra di mister Stroppa è chiamata ad onorare al meglio la sfida con il Sassuolo e a cercare il bis dell’impresa realizzata all’andata. Al di là della sicura assenza dello squalificato Vazquez, in questa vigilia “ristretta” l’allenatore lodigiano deve fare i conti con gli acciacchi che stanno accompagnando Fulignati, Barbieri, Collocolo e Ravanelli dopo la gara del “Ferraris”. Tutto questo, naturalmente, senza dimenticare che mister Stroppa potrebbe optare anche per un certo turn over con l’obiettivo di gestire al meglio le forze e il morale dei suoi giocatori. Un’intenzione che rende quanto mai difficile cercare di anticipare quello che potrà essere l’undici di partenza con il Sassuolo, anche se, è altrettanto agevole ipotizzare, che in un test tanto impegnativo il tecnico della Cremonese non decida di snaturare improvvisamente la sua squadra.

Le rotazioni potrebbero riguardare tutti i reparti, con Ceccherini che in difesa potrebbe tornare dal 1’ al posto di Ravanelli, ma anche Bianchetti potrebbe usufruire di un turno di riposo per lasciare spazio a Folino. A centrocampo Castagnetti dovrebbe rientrare in cabina di regia dopo l’iniziale panchina con la Samp, con Valoti e Gelli favoriti per giocare al suo fianco. Sugli esterni, invece, Zanimacchia e Azzi sono in vantaggio. In attacco, infine, il bivio è legato alla possibilità di proseguire con Johnsen e De Luca, che stanno facendo bene, oppure offrire un’occasione per mettersi in mostra a Bonazzoli e Nasti per un’ipotesi che sta prendendo corpo con l’avvicinarsi della gara. Il tutto, naturalmente, tenendo sempre ben presente l’intento fondamentale di riuscire a dare scacco alla regina…

Probabili formazioni

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ceccherini, Folino; Zanimacchia, Gelli, Castagnetti, Valoti, Azzi; Bonazzoli, Nasti. All: Stroppa. Sassuolo (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Romagna, Muharemovic, Doig; Boloca, Ghion; Verdi, Berardi, Laurienté; Mulattieri. All: Grosso.

La partita si giocherà domenica 4 maggio alle ore 19.30 allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.