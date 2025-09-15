La Cremonese sogna. A Verona cerca il tris. Nicola convoca Vardy
L’entusiasmo del momento, assolutamente giustificato, non deve sfociare nella superbia. La voglia di sognare in grande, comprensibile date le prime...
L’entusiasmo del momento, assolutamente giustificato, non deve sfociare nella superbia. La voglia di sognare in grande, comprensibile date le prime due vittorie in campionato e l’arrivo di Jamie Vardy, non può far perdere di vista l’obiettivo principale: la salvezza. Oggi, ore 18.30, la Cremonese fa visita al Verona in quello che resta a tutti gli effetti uno scontro per la permanenza in Serie A. Certo i grigiorossi hanno già cinque punti in più rispetto agli scaligeri e stasera possono riagganciare al primo posto Juventus e Napoli, ma la trasferta del Bentegodi non va presa sottogamba. Ne è assolutamente consapevole il tecnico dei lombardi, Davide Nicola, che stasera verrà premiato dalla Lega Serie A come "miglior allenatore Serie A del mese di agosto". Il premio certifica chiaramente la bontà del lavoro svolto in questo inizio di stagione dall’allenatore piemontese, poco abituato però a fare voli pindarici: "La strada è ancora lunga, dobbiamo restare umili e con i piedi ben piantati a terra. Le trentasei partite che mancano sono una vita. Una vita da vivere, costruire e affrontare nel migliore dei modi, con l’entusiasmo della gente. Nelle prime due partite siamo riusciti a fare punti importanti senza strafare e abbiamo dimostrato che la predisposizione al lavoro c’è. Ma sappiamo che arriveranno momenti difficili. Stiamo provando a migliorarci individualmente, per esprimerci al meglio come collettivo".
Poi l’analisi passa all’avversario odierno, abituato a giocare nella massima categoria: "Il Verona giocherà la Serie A per il settimo anno consecutivo, quindi è una squadra consolidata che sa cosa significa disputare partite del genere. Sanno bene qual è il loro obiettivo, io vedo un lavoro che prosegue con lo stesso mister e un mercato intelligente. Dovremo essere coscienti che sarà una partita di grande battaglia, servirà essere pratici e sporchi. Dovremo essere bravi ad interpretare il gioco, loro hanno fisicità e velocità, difendono con un blocco basso interessante e ripartono per qualità".
A mercato ancora aperto, Nicola non aveva voluto parlare di Vardy, ma ora che il bomber inglese è arrivato alla Cremonese il commento è inevitabile: "Al di là del giocatore, Jamie è uno dal profilo umano non comune. Viene qui con l’umiltà di chi ha lottato costantemente per farsi notare. Non è uno sciocco, sa benissimo che per giocare a certi livelli bisogna stare bene, allenarsi e conoscere. La semplicità e l’armonia con cui si è inserito sono assolutamente visibili. Lui non vuole essere una prima donna, ma un giocatore pronto a mettersi a disposizione". In ogni caso, nonostante la grande attesa, difficilmente l’ex Leicester debutterà dal primo minuto oggi. Nicola ha fatto capire che gli ultimi nuovi acquisti (oltre a Vardy, anche Sarmiento, Faye e Moumbagna) hanno bisogno ancora di allenamenti per integrarsi bene nell’ambiente. E vista l’abbondanza di alternative in ogni reparto, la Cremonese scenderà in campo a Verona con una formazione molto simile a quella vista prima della sosta. In difesa confermatissimi Terracciano, Baschirotto e Bianchetti, così come Pezzella e Zerbin sugli esterni. In mezzo al campo Grassi è favorito su Bondo, mentre Vandeputte e Collocolo dovrebbero prevalere su Payero. Davanti si va verso la conferma della coppia Vazquez-Sanabria, con Bonazzoli e Vardy pronti a subentrare.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. All. Nicola.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su