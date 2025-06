La neopromossa. Stroppa-Cremonese in bilico, ipotesi Gilardino

Dopo i giorni di festa subentra la necessità di organizzare al più presto la prossima stagione. La Cremonese è dunque già al lavoro per delineare le prime mosse in vista del salto in Serie A. Anche perché il futuro di due autori principali della freschissima cavalcata trionfale, il direttore sportivo Simone Giacchetta e il tecnico Giovanni Stroppa, è tutto da scrivere. I due hanno il contratto in scadenza a fine giugno. E in caso di addio i primi nomi al vaglio della società sarebbero quello di Petrachi come ds e Gilardino per la panchina.

Stroppa è stato chiaro ma allo stesso tempo criptico: "Non vorrei mai smettere di allenare questo gruppo. Io non so cosa farò, ma resterò me stesso: in B con i giocatori da B, in A con i giocatori da A". Forse una frase detta “tanto per“, forse una velata richiesta di rinforzi. La rosa della Cremonese ha indubbie qualità ma allo stesso tempo necessita miglioramenti per affrontare al meglio la Serie A. Nel caso specifico due reparti danno garanzie, altri due meno. In porta Fulignati è sempre stato titolare fisso per tutta la stagione e ha messo la sua firma pure nella finale playoff di domenica sera. L’altro settore ben messo è il centrocampo. Su tutti spicca Vandeputte, protagonista con ben 13 assist in campionato. Ma anche Azzi, Castagnetti, Collocolo, Pickel e Valoti hanno numeri ed esperienza adatti alla massima serie.

Importanti valutazioni andranno fatte per difesa e attacco. La retroguardia, nel 2025, è stato il punto debole dei lombardi con 27 gol subiti. In più due titolari come Antov (fine prestito dal Monza) e Ravanelli (scadenza di contratto) non sono certi di rimanere. Bianchetti e Ceccherini invece, rispettivamente 32 e 33 anni, hanno iniziato ad accusare sul lato fisico. Anche davanti potrebbe essere rivoluzione. Vazquez è tutt’altro che sicuro del rinnovo. De Luca e Johnsen vanno verso la conferma, mentre Bonazzoli e Nasti (che ha preso tre giornate di squalifica per il rosso rimediato a La Spezia) hanno realizzato numeri non molto soddisfacenti e potrebbero salutare. Alessandro Stella