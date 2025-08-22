La "piccola" Cremonese sfida il "grande" Milan per capire quanto potrà crescere

Cremona, 22 agosto 2025 – Sulla carta il pronostico appare chiuso in favore del Milan, ma la Cremonese, seppur ancora in fase di costruzione (dopo Sanabria dal Torino è arrivato anche il centrocampista Martin Payero dall’Udinese, ma il lavoro del ds Simone Giacchetta, sia in entrata che in uscita, non è ancora terminato), è decisa a giocare tutte le carte a sua disposizione per poter partire con il piede giusto domani sera (alle 20.45) in casa dei rossoneri.

I giocatori di mister Allegri, dal canto loro, nonostante l’assenza per infortunio di Leao, vogliono dimostrare sin dalla prima giornata di poter lottare per lo scudetto, ma la matricola grigiorossa, pur notevolmente rinnovata rispetto alla compagine che ha conquistato la promozione, può mettere in campo a San Siro la grinta e la determinazione che possono costruire l’impresa di conquistare un risultato positivo alla Scala del calcio. Mister Nicola, che nell’occasione dovrà rinunciare per squalifica a Barbieri, Valoti e Vazquez, ha sottolineato a più riprese la solidità messa in mostra nel precampionato dai suoi giocatori e punterà proprio su questa qualità per tentare di far fronte alla “corazzata rossonera” (anche se mister Allegri sta cercando di spegnere i facili entusiasmi in casa milanista in vista di questo esordio). In questo senso, se gli arrivi di un suo pupillo come Sanabria e dell’ex friulano Payero potranno offrire nuova linfa in attacco e a centrocampo, il reparto più rodato appare quello arretrato, anche se le gerarchie tra i difensori attualmente in rosa non sono ancora del tutto definite. A tal proposito Baschirotto sembra in vantaggio su tutti gli altri per una maglia da titolare e pure capitan Bianchetti pare in grado di offrire valide garanzie. Rimane così, in sostanza, un posto per completare il terzetto della difesa, con Terracciano, freschissimo ex di turno, che al momento appare favorito, ma con Ceccherini e Folino che non sono affatto disposti a partire dalla seconda linea. Per quel che riguarda la formazione che dovrebbe scendere in campo dal 1’ con il Milan, mister Nicola potrebbe già puntare sull’ultimo arrivato, Sanabria, con Bonazzoli che dovrebbe giocare al suo fianco, a scapito di De Luca. In mezzo al campo, invece, gli esordienti Collocolo e Vandeputte sono pronti ad affiancare Grassi, che dovrebbe, dal canto suo, prendere in mani le redini della regia (a discapito di Bondo e di Castagnetti, che quest’anno rischia di avere poco spazio a disposizione e, a breve, potrebbe accettare una nuova esperienza in serie B, magari a Cesena).

Al di là di uomini e schemi, comunque, questa prima, proibitiva partita in casa del Milan ha un significato del tutto particolare per la Cremonese. La matricola grigiorossa, infatti, deve dimostrare di avere le carte in regola per lottare per la salvezza e smentire così i pronostici che prevedono un immediato ritorno tra i cadetti per la squadra di mister Nicola. L’ex difensore, specialista in salvezze impossibili, ha ricordato a più riprese ai suoi giocatori il piccolo, grande segreto per farsi valere nella massima divisione, giocare ogni gara, dal primo all’ultimo istante, con attenzione, determinazione e spirito di squadra. La via stretta che conduce alla permanenza in A passa attraverso questi punti di riferimento! Probabile formazione della Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. All: Nicola.