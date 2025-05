Cremonese, ritorno finale play off: per i grigiorossi conta solo vincere contro La Spezia

Cremona, 31 maggio 2025 – “Abbiamo un solo risultato a disposizione. Da quando sono arrivato, abbiamo sempre preparato le partite per vincere e così, a maggior ragione, sarà domenica”. Giovanni Stroppa sintetizza le sensazioni della vigilia del ritorno della finale-play off in casa della Cremonese. Sarà la partita che deciderà la terza squadra promossa in serie A e, mentre ai padroni di casa dello Spezia per raggiungere un simile obiettivo basta anche il pareggio, la squadra grigiorossa, dopo lo 0-0 dell’andata e in seguito al peggior piazzamento in campionato, è obbligata a puntare tutto solo e soltanto sulla vittoria.

Lo scorso 9 maggio, nel penultimo impegno della regular season, in effetti, la formazione di Stroppa non solo si è imposta al “Picco”, ma il 3-2 finale è maturato dopo che per larga parte della gara gli ospiti erano riusciti a mettere in mostra una netta superiorità (tanto da portarsi avanti di tre reti). Grazie anche a questo precedente di buon auspicio, la Cremonese può guardare a questo incontro che vale tutto un anno di lavoro con la giusta fiducia. La strada, a dire il vero, è in salita, ma i grigiorossi hanno le qualità e la giusta esperienza per ribaltare la situazione.

Lo stadio di La Spezia sarà pieno in ogni ordine di posti, ma anche la curva riservata agli ospiti si preannuncia sold out, con tanti tifosi pronti a sostenere Castagnetti e compagni in questa sfida della verità. Per quel che riguarda lo schieramento che scenderà in campo dal 1’ in questa gara che, è bene ricordarlo, è solo da vincere, sono diverse le riflessioni alle quali è chiamato mister Stroppa. Il tecnico lodigiano deve fare innanzitutto i conti con una difesa costretta a rinunciare a Bianchetti e Ravanelli e anche con Ceccherini in condizioni non ottimali.

L’auspicio è che non si verifichino altri intoppi dell’ultima ora come è accaduto ad esempio giovedì, quando Ravanelli ha dovuto dare forfait praticamente nel momento di salire sul pullman. Per il resto ogni reparto propone aspetti da studiare all’allenatore grigiorosso. In avanti pare probabile il ritorno dall’inizio di una prima punta (con De Luca in vantaggio su Bonazzoli) che dovrebbe venire affiancata da Johnsen, mentre a centrocampo sono diverse le “tessere” che devono trovare la giusta collocazione.

Nella speranza che Castagnetti possa essere regolarmente al suo posto, verranno definiti solo in extremis i due giocatori che giostreranno al suo fianco. L’ipotesi che sembra prevalente è quella che punta su Collocolo e Vazquez, ma anche Pickel e Vandeputte sperano in una maglia da titolare (ma anche Zanimacchia, sull’esterno, conta di poter essere della partita più importante dell’anno). Al di là degli uomini, comunque, la Cremonese in casa dello Spezia (“squadra forte” come l’ha definita Stroppa) deve mettere in campo tutte le risorse a sua disposizione, determinazione e orgoglio compresi. C’è in palio un posto in serie A e i grigiorossi hanno le carte in regola per conquistarlo, strappandolo ai liguri.

Probabili formazioni

Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Aurelio, Cassata, Nagy, Salvatore Esposito, Elia; Di Serio, Pio Esposito. All: Luca D’Angelo.

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Folino, Ceccherini, Antov; Barbieri, Collocolo, Castagnetti,

Vazquez, Azzi; Johnsen, De Luca. All: Giovanni Stroppa. La partita si giocherà allo “Stadio Picco” di La Spezia domenica 1 giugno alle 20.30 e sarà visibile su Sky Sport e Dazn.