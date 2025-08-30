Acquista il giornale
L’anticipo allo Zini finisce con un pirotecnico 3-2. La Cremonese continua a sognare. Batte il Sassuolo e vola in testa

No, la vittoria di San Siro contro il Milan non è stata un caso. Siamo solo all’inizio, ma la...

di ALESSANDRO STELLA
30 agosto 2025
L’esultanza di Manuel De Luca dopo il rigore. realizzato in pieno recupero che ha regalato il successo per 3-2 alla Cremonese

No, la vittoria di San Siro contro il Milan non è stata un caso. Siamo solo all’inizio, ma la neo-promossa Cremonese fa sul serio. E per una notte si gode addirittura la simbolica testa solitaria della classifica. Davanti ai 10.000 scatenati tifosi presenti allo Zini, i grigiorossi battono 3-2 il Sassuolo al termine di un match-thriller deciso in pieno recupero dal rigore di De Luca. Di Terracciano e dell’infinito Vazquez (per lui ritorno al gol nella massima serie dopo dieci anni) gli altri due gol per i padroni di casa.

Il tecnico Nicola conferma il 3-5-2, ma l’attacco è diverso rispetto alla prima giornata con Vazquez e il neo-acquisto Sanabria titolari. La prima frazione sembra una puntata di serie-tv dove la noia lascia spazio ai colpi di scena solo nei minuti finali. Fino al 37’ non si registrano occasioni. Le due squadre si affrontano a viso aperto e ritmi alti, ma la tattica dei due allenatori -basata molto sulla marcatura a uomo- non dà spazio a grosse inventive. La Cremonese in fase offensiva spinge al solito sulle fasce senza trovare però il giusto collante con le punte. È la classica gara a cui serve un episodio per essere sbloccata e così accade al 37’: corner perfetto di Vandeputte e colpo di testa vincente di Terracciano che fa esplodere lo Zini e anche la gara. Il Sassuolo accusa il colpo e due minuti dopo Zerbin scippa palla a Doig servendo poi in area Sanabria. Il paraguaiano, fin lì piuttosto spento, si allarga e fa partire un tiro-cross chiuso in rete dal tocco vincente di Vazquez a porta vuota. Nel finale gli emiliani provano a reagire, prima con una gran punizione di Berardi sventata da Audero e poi con Pinamonti che colpisce traversa e palo prima di uscire.

Ad inizio ripresa Sanabria di testa si divora il tris. Scampato il pericolo, il Sassuolo ricomincia da dove aveva lasciato e con aggressività inizia a prendere campo, mentre i grigiorossi cedono in intensità. Al 19’ il neroverde Volpato serve Pinamonti che elude la marcatura di Baschirotto e batte Audero in girata. Passano dieci minuti e gli emiliani pareggiano: Grassi, ingenuo, travolge Fadera in area. Dal dischetto Berardi fa 2-2. Negli ultimi minuti succede ancora di tutto e la Cremonese ne è la dolce protagonista. Prima l’errore clamoroso di De Luca davanti a Muric e infine il definitivo colpo di scena. Al 48’ Fadera atterra Floriani, altro penalty, stavolta per la Cremone. De Luca si riscatta e regala allo Zini una notte da sogno.

Alessandro Stella

© Riproduzione riservata

