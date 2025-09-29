L’anticipo di sabato prossimo. La Cremonese sogna il colpo-bis. Vardy si prepara per i nerazzurri

Il prezioso pareggio maturato sulle rive del lago di Como ha dato alla Cremonese ulteriore consapevolezza in questo eccellente avvio di stagione. E ora i grigiorossi, forti di nove punti e zero sconfitte in cinque gare, possono preparare con entusiasmo e cuore leggero la prossima trasferta contro l’Inter. L’impegno di San Siro si prospetta senza dubbio come il più ostico tra quelli fin qui affrontati dagli uomini di Nicola, che però proveranno ad attaccarsi pure alla cabala. Poco più di un mese fa la Cremonese sbancava infatti la Scala del Calcio, gelando il Milan di Allegri. Fare il bis sarà un’impresa tosta ma i grigiorossi hanno piena fiducia nei propri mezzi, come ha sottolineato anche Nicola: "A Milano il livello si alzerà ulteriormente. Dell’imbattibilità mi importa poco, voglio invece che i ragazzi rispettino sempre gli avversari. Abbiamo però i mezzi per incidere e mettere in difficoltà gli altri. Dobbiamo crescere, ma siamo uniti e organizzati. Questa squadra mi diverte".

E le certezze della rosa sono tante. In porta Silvestri, chiamato l’altroieri a sostituire l’infortunato Audero (che sarà out pure per l’Inter), ha dimostrato di saper dare ancora buone garanzie. La difesa guidata dal granitico Baschirotto - curiosamente diventato il capocannoniere della squadra con due reti, nonché il giocatore ad aver segnato più gol di testa (7) nella storia della Serie A - si è confermata di grande affidabilità anche al cospetto dei talentuosi attaccanti lariani. La sfida contro Lautaro Martinez, Thuram e Pio Esposito sarà in tal senso il banco di prova definitivo. A centrocampo Grassi sta salendo di tono, mentre Payero al rientro dall’infortunio ha offerto ottimi segnali nella doppia fase, dimostrando di poter sostituire bene il lungodegente Collocolo. L’attacco, tolto l’intramontabile Vazquez, rimane il reparto dove aleggiano più dubbi e dove le rotazioni saranno più ampie. Sabato a San Siro potrebbe arrivare l’ora di Vardy. "A Como non lo abbiamo voluto rischiare. Forse siamo stati timidi, ma la prossima settimana toccherà anche a lui. Io cerco di tenere sempre tutti un po’ sulla corda perché so che poi ne avremo bisogno", ha spiegato il tecnico grigiorosso. Al.St.