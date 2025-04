La Cremonese sfida una Samp pericolante puntando a ridurre il distacco dallo Spezia. Formazioni e diretta tv

In casa di una Sampdoria a dir poco con l’acqua alla gola la Cremonese è chiamata a consolidare ulteriormente il quarto posto, cercando, magari, di vedere se è possibile ridurre ancora di più il distacco dallo Spezia, che ora ha “solo” quattro punti di vantaggio sui grigiorossi che ospiterà in quella che è diventata la penultima giornata della regular season. Considerazioni in vista di quella che non può non essere considerata la partita del cuore di Gianluca Vialli, che devono convivere con un altro aspetto che mister Stroppa pare intenzionato a seguire con la meritata attenzione.

In effetti i play off, che assegneranno il terzo ed ultimo posto utile per salire in serie A sono sempre più vicini e il tecnico cremonese, che deve continuare a fare a meno dello squalificato Vazquez, deve anche gestire le forze in vista di quella che sarà la fase decisiva dell’intera stagione. In questo senso, considerando che la Cremonese tornerà in campo già domenica per ospitare il Sassuolo capolista, è facile ipotizzare un po’ di turn-over per i grigiorossi, anche se rimane da vedere se mister Stroppa deciderà di adottarlo più con i blucerchiati e con i neroverdi. Lo stesso tecnico lodigiano, che ha chiesto alla sua squadra di far proseguire il buon momento che sembra (finalmente) avere permesso a Bianchetti e compagni di trovare la sospirata quadratura del cerchio, può contare su diversi elementi che vogliono mettersi in mostra in vista del gran finale di stagione. Se dunque Castagnetti potrebbe venire preservato in vista dei prossimi impegni ravvicinati, ci sono altri giocatori come Collocolo e Zanimacchia, ma anche gli attaccanti Nasti e Bonazzoli che sperano di poter guadagnare posizioni nelle considerazioni del loro allenatore.

Certo, sul fronte opposto, i grigiorossi dovranno fare i conti con una squadra sostanzialmente all’ultima spiaggia. La compagine che è stata affidata all’ennesimo tecnico di questa travagliata stagione (l’ex rossonero Evani) deve dare tutto per conquistare una vittoria che potrebbe rappresentare l’unica strada per continuare a sperare di evitare l’onta di scivolare in serie C. La Cremonese, però, non può e non deve prestarsi al ruolo di semplice sparring partner, ma è proprio da una partita come questa che i grigiorossi possono trarre le risorse che possono fare la differenza per lottare sino in fondo per tornare in serie A. Un gruppo di valore e dalle molteplici alternative come quello a disposizione di Stroppa, altro ex milanista in panchina, non deve lasciarsi “abbagliare” dalla fame di punti dei blucerchiati (e dalle giocate dell’ex Coda, bomber dall’intramontabile fiuto del gol)), ma, al contrario, deve trasformare questa trasferta ricca di insidie in un campo tanto prestigioso quanto caldo nella giusta occasione per ribadire le qualità che possono mantenere acceso fino alla fine il sogno-promozione. Questo dev’essere il solo pensiero della Cremonese in questo match che deve consentire ai grigiorossi di aprire con il piede giusto maggio, il mese della verità.

Probabili formazioni:

Sampdoria (4-3-2-1): Cragno; Depaoli, Curto, Altare, Beruatto; Benedetti, Ricci, Akinsanmiro; Oudin, Sibilli; Coda. All: Evani.

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Pickel, Vandeputte, Azzi; Johnsen, De Luca. All: Stroppa.

La gara si giocherà giovedì 1 maggio alle ore 15 allo “Stadio Ferraris” di Genova e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.