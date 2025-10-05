Le pagelle dei grigiorOSsi. Pezzella si salva. Johnsen mai in gara. Vardy si vede poco
SILVESTRI 5. Incolpevole fino al 3-0 e fa anche un miracolo su Mkhitaryan, poi regala il quarto gol all’Inter. CECCHERINI 4,5....
SILVESTRI 5. Incolpevole fino al 3-0 e fa anche un miracolo su Mkhitaryan, poi regala il quarto gol all’Inter.
CECCHERINI 4,5. Travolto dal lavoro della catena mancina dell’Inter.
BASCHIROTTO 5. Le maglie nerazzurre spuntano e scappano da tutte le parti.
BIANCHETTI 5. Crolla insieme ai compagni di reparto.
F. MUSSOLINI 4,5. Non riesce mai a far valere la maggior prestanza fisica rispetto a Dimarco, che lo passa regolarmente.
GRASSI 5. Fa una fatica enorme in regia.
BONDO 5. Asfissiato dal pressing avversario: troppe palle perse, recupera quella del gol della bandiera.
PEZZELLA 6. Davanti non si vede, ma sembra tenere più degli altri in fase difensiva.
VAZQUEZ 5. Mai un guizzo che possa cambiare la gara.
JOHNSEN 4,5. Un tempo da assente ingiustificato. Fuori dopo l’intervallo.
SANABRIA 4. Perde il contrasto con Barella da cui nasce l’1-0 e non vede più un pallone fino al cambio.
All. NICOLA 5. Non è una Cremonese d’ispirazione “giochista“, al Meazza perde anche in combattività fino ad un passo dal termine.
Vandeputte 5,5. Un bell’assist, quando però è tardi.
Faye 6. Mostra numeri interessanti.
Bonazzoli 6,5. Si impappina e non scarta un bel regalo di Carlos Augusto, rimedia più avanti col gol dell’ex.
Vardy 5,5. Si nota proprio poco.
Barbieri sv.
Voto squadra 5.M.T.
