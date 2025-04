Poker Cremonese, il Mantova resiste un tempo. Grigiorossi a caccia del terzo posto

Cremona, 25 aprile 2025 – Allo “Zini” il Mantova riesce a tenere testa alla quotata Cremonese solo per un tempo. Dopo l’1-1 dei primi 45’, infatti, i grigiorossi innestano il turbo e fanno valere tutto il loro potenziale, portandosi in vantaggio e allungando fino al 4-2 conclusivo.

Il successo permette alla squadra di Stroppa di avvicinarsi allo Spezia e di rilanciare il suo inseguimento al terzo posto, mentre obbliga i virgiliani a rimanere con due soli punti di vantaggio sulla zona calda di una classifica sempre più intricata nella parte bassa.

Pur con motivazioni profondamente diverse, a questo punto, diventano fondamentali i prossimi impegni delle due lombarde. Giovedì 1 maggio il temibile Cesena si presenterà al “Martelli”, Bianchetti e compagni, da parte loro, dovranno cercare di proseguire il loro percorso in casa di una Sampdoria sempre più invischiata nella lotta per non scivolare in serie C.

Su entrambi i fronti, in ogni caso, la certezza è che, con quattro partite ancora da giocare, d’ora in poi i punti acquistano un valore del tutto speciale e nei rimanenti 360’ non sarà concesso il minimo errore.

La partita

Per quel che riguarda il match dello Zini, l’avvio regala subito forti emozioni. La compagine di mister Possanzini, uno dei tanti ex del derby, parte con il piede giusto e dopo solo 4’ si porta in vantaggio con lo stacco di testa dell’ex Redolfi, che un paio di minuti più tardi sarà costretto ad uscire per infortunio. I biancorossi vogliono sfruttare l’entusiasmo e Galuppini e Mensah cercano il raddoppio, ma i padroni di casa non vogliono commettere un passo falso e al 24’ firmano il pareggio con Johnsen, dopo averlo sfiorato alcuni minuti prima con De Luca per due volte.

Ristabilita la parità, l’incontro si mantiene piacevole, giocato a viso aperto da entrambe le contendenti che riescono a costruire buone occasioni. Il primo tempo si chiude però senza altre segnature.

L’inizio della ripresa cambia decisamente la musica del match. Alla prima azione, dopo solo 2’, la Cremonese opera il sorpasso. Vandeputte, di testa, appoggia a De Luca, che di prima intenzione firma il 2-1. Il Mantova non ha nemmeno il tempo per reagire, che all’8’, sempre sugli sviluppi di un cross di Barbieri, la palla arriva a Collocolo che sigla il tris che, in pratica, conclude anzitempo il derby. I virgiliani cercano di non arrendersi, ma la squadra di Stroppa controlla con sicurezza la situazione. Al 28’ De Luca sigla il poker, mentre un tenace Brignani, altro ex di giornata, al 32’ insacca la rete del definitivo 4-2 che rilancia le ambizioni grigiorosse e costringe a trepidare ancora la matricola virgiliana.

Il tabellino

Cremonese-Mantova 4-2 (1-1)

Cremonese (3-5-2): Fulignati 6; Ceccherini 6 (1’ st Antov 6), Ravanelli 6 (33’ st Folino sv), Bianchetti 6,5; Barbieri 7 (17’ st Azzi 6), Pickel 6, Castagnetti 6 (1’ st Collocolo 6,5), Vandeputte 6 (23’ st Valoti 6), Zanimacchia 6,5; Johnsen 6,5, De Luca 7. A disposizione: Drago; Tannander; Gelli; Majer; Moretti; Bonazzoli; Gabbiani. All: Giovanni Stroppa 6,5. Mantova (4-2-3-1): Festa 6; Maggioni 6, Brignani 6,5 (38’ st Solini sv), Redolfi 6 (6’ pt De Maio 6), Bani 6; Trimboli 6,5, Burrai 6 (19’ st Wieser 6); Galuppini 6, Mancuso 6 (19’ st Aramu 6), Fiori 6 (19’ st Bragantini 6); Mensah 6,5. A disposizione: Sonzogni; Solini; Debenedetti; Fedel, Artioli; Giordano; Muroni; Paoletti. All: Davide Possanzini 6. Arbitro: Federico Dionisi de L’Aquila 6. Reti: 4’ pt Redolfi; 24’ pt Johnsen; 2’ st De Luca; 8’ st Collocolo; 28’ st De Luca; 32’ st Brignani Note: ammoniti Ceccherini; Ravanelli; Bianchetti; Barbieri; Barbieri, Possanzini (all. Mantova); Bani; Brignani – angoli: 4-3 – recupero: 3’ e 5’.