Il Mantova ci prova ma viene travolto 0-3 dal Sassuolo

Mantova – Il Mantova ci prova, ma non riesce a fermare il Sassuolo, che continua con decisione la sua corsa verso l’immediato ritorno in serie A. Lo 0-3 finale permette ai neroverdi di violare il “Martelli” e di confermare una volta di più le qualità di un gruppo che, non a caso, occupa il primo posto della serie B, ma è anche il “frutto” di un copione certo non nuovo per la squadra di mister Possanzini, ex di turno nell’occasione.

Ancora una volta, infatti, i biancorossi si lasciano sorprendere nella prima parte della gara e al primo, vero affondo degli avversari subiscono la rete che mette in salita la loro prova. Una volta passata in svantaggio, la compagine virgiliana si segnala una volta di più per la propensione a costruire gioco, ma, complice pure l’attenta prova della solida difesa emiliana, non riesce a concretizzare le manovre costruite.

Nonostante la volontà profusa e l’incessante sostegno del pubblico biancorosso, dunque, il Mantova esce dal campo a mani vuote e rimane vicino alla zona calda della classifica per una situazione che si fa più delicata se solo si considerano le difficili partite che attendono capitan Burrai e compagni nel prossimo mese, a cominciare dalla proibitiva trasferta che domenica 16 condurrà i biancorossi a Palermo.

La sfida con la capolista si apre su buoni ritmi e i padroni di casa giocano con coraggio sin dai primi minuti. La buona partenza della squadra di Possanzini, però, viene infranta da Laurienté, che dopo un primo tentativo rimasto di poco senza esito, al 19’ riceve da Iannoni e deposita alle spalle di Festa il pallone che indirizza il match in una direzione ben precisa. In effetti il Mantova cerca di rimanere in partita con orgoglio e determinazione, ma la rete difesa da Moldovan rimane inviolata. In avvio di ripresa, così, i neroverdi possono ipotecare la vittoria. Corre il 9’ quando Laurienté calcia un tiro molto angolato che supera Festa. Sotto di due reti la compagine cerca lo spunto in grado di riaprire la contesa, ma il Sassuolo non si concede distrazioni e, anzi, al 5’ ed ultimo minuto di recupero firma con Pierini la rete del definitivo 3-0 che avvicina ulteriormente la promozione anche se rappresenta una punizione troppo severe per i padroni di casa che devono ricaricare le batterie per ripartire in fretta. Mantova-Sassuolo 0-3 (0-1) Mantova (4-2-3-1): Festa 6; Maggioni 6 (15’ st Radaelli 6), Brignani 6,5, Cella 6 (45’ st Redolfi sv), Giordano 6,5; Trimboli 6,5, Burrai 6,5; Bragantini 6 (15’ st Galuppini 6), Mancuso 6, Ruocco 6 (15’ st Fiori 6); Mensah 6,5 (27’ st Debenedetti 6). A disposizione: Sonzogni; Solini; Wieser; Artioli; Muroni; Paoletti; De Maio. All: Davide Possanzini 6.

Sassuolo (4-3-3): Moldovan 6; Paz 6 (28’ st Toljan 6), Lovato 6,5, Muharemovic 6,5, Doig 6; Boloca 6,5, Ghion 6 (21’ st Obiang 6), Iannoni 6 (27’ st Lipani 6); Berardi 6, Moro 6 (19’ st Mulattieri 6), Laurienté 7 (35’ st Pierini sv). A disposizione: Satalino; Volpato; Pieragnolo; Romagna; Odenthal; Bonifazi; Verdi. All: Fabio Grosso 6,5.

Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto 6.

Reti: 19’ pt e 9’ st Laurienté; 50’ st Pierini.

Note: ammoniti: Iannoni; Paz; Burrai - angoli: 2-3 – recupero: 1’ e 5’.