Sanabria c'è ma la Cremonese punta a Dany Mota, Izzo e Colpani del Monza

Seguendo il copione caro a molte delle “soap” raccontate dal calciomercato, proprio nel momento in cui tutto sembrava destinato a saltare, la Cremonese e Sanabria hanno finalmente potuto iniziare insieme una nuova avventura. Un accordo particolarmente atteso da mister Davide Nicola, che ha già allenato l’attaccante paraguayano classe ’96 e che ora potrà contare su un rinforzo di indubbio rilievo per un reparto avanzato che durante il precampionato ha evidenziato notevoli problemi ad andare in gol. Dopo prolungate trattative l’accordo con la società del presidente Cairo è stato raggiunto sulla base di tre milioni, mentre l’ormai ex granata sarà legato ai grigiorossi fino al 30 giugno 2028. Sul fronte delle entrate Sanabria non sarà certamente l’ultimo arrivo, visto che il ds Simone Giacchetta è ancora impegnato in diverse trattative che potrebbero portare alla desiderata fumata bianca. In questo senso procede il contatto privilegiato con il Monza e si sono accese le luci dei riflettori grigiorossi su Dany Mota, attaccante portoghese del ’98 che preferirebbe rimanere in serie A. Un desiderio condiviso da altri biancorossi e, a tal proposito, rimangono sempre vive le piste che conducono al difensore Armando Izzo (classe ’92) e al centrocampista Andrea Colpani, nato nel ’99 e ben deciso a dimostrare nella massima divisione che la parentesi vissuta lo scorso anno alla Fiorentina non è stata certo all’altezza delle sue qualità.

Mentre si cerca di completare un organico in grado di farsi valere nell’impegnativa lotta per la salvezza, in casa della Cremonese si sta lavorando anche per ridurre i giocatori attualmente in rosa. Pure in questo caso, tra accordi già definiti e trasferimenti ormai in dirittura d’arrivo, ci sono alcuni giocatori che stanno per lasciare Cremona. In ordine di tempo il primo è Marco Nasti (2003), il cui passaggio (con la formula del prestito con opzione di riscatto) all’Empoli è già stato ufficializzato, ma ci sono altri movimenti in uscita. Il reparto maggiormente coinvolto è l’attacco, che si appresta a salutare Frank Tsadjout (’99), seguito con interesse dalla Reggiana (ma anche da altre squadre di serie B), e, a breve, pure Felix Afena-Gyan (2003), che non è riuscito a conquistare la fiducia della società grigiorossa e dovrebbe cercare maggiori fortune all’estero, con la Turchia, e in particolare l’Amedspor (serie B), che potrebbe diventare il nuovo approdo dell’ex gioiello della Roma. Tra le possibili partenze è doveroso riservare uno spazio a Michele Castagnetti. Il centrocampista dell’89 è un punto di forza della Cremonese ormai dal 2018. È stato uno dei perni della promozione, ma, adesso, con gli arrivi di Grassi e di Bondo, lo spazio per lui in mezzo al campo sembra destinato a ridursi in modo drastico e il “Casta” potrebbe optare per un’avventura tutta nuova in serie B con il piglio del protagonista che lo contraddistingue dal suo arrivo in grigiorosso.