Palermo allo Zini domani alle 21.15. Nicola lancia la Cremonese: "Una verifica importante. Ma siamo in costruzione»

Dopo il tris di arrivi che ha animato le ultime ore (Bondo e Terracciano dal Milan e l’esperto Silvestri da svincolato), la Cremonese si avvicina al turno inaugurale di Coppa Italia che domani sera (fischio d’inizio alle 21.15) condurrà allo “Zini“ una rivale da prendere con le molle come il Palermo, una squadra di B che punta apertamente alla serie A. Davide Nicola ha voluto sottolineare il valore della prima gara ufficiale della stagione: "Sarà una verifica importante per il lavoro che stiamo svolgendo - ha sintetizzato l’allenatore chiamato per conquistare la salvezza con i grigiorossi - Abbiamo lavorato sodo e i ragazzi sono stati davvero disponibili. Adesso ci attende il primo impegno ufficiale e noi dobbiamo sempre avere fame. Questa dev’essere una nostra prerogativa".

Tra i motivi di interesse che circondano questo esordio stagionale dei grigiorossi davanti al pubblico amico c’è anche il desiderio di sapere se ci saranno variazioni di modulo: "Siamo ancora in costruzione - precisa l’allenatore della Cremonese - ma è un impegno ufficiale e vogliamo onorarlo al meglio. Il nostro percorso inizia qui e dobbiamo subito arricchirlo con coraggio, costanza e organizzazione". Un percorso del quale a breve dovrebbe far parte anche Sanabria. A questo punto si tratta solo di definire l’accordo con l’attaccante paraguaiano, in uscita dal Torino.