La Cremonese continua la sua marcia: quarto risultato utile. Il duplice salvataggio di Emil Audero è da applausi

Cremona, 21 settembre 2025 – Secondo pareggio consecutivo con una rivale diretta nella lotta per la salvezza per la Cremonese, che termina a reti bianche anche l’incontro casalingo con un Parma volitivo e pungente. La gara si mostra combattuta ed intensa sin dall’inizio, con i ducali che partono colpendo un palo dopo soli 9’ con uno stacco di testa di Pellegrino su cross dell’ex Valeri. Col passare dei minuti la squadra di Nicola cerca di rispondere con maggiore concretezza alle folate dei gialloblù (ancora pericolosi con Pellegrino e Cutrone), ma il primo tempo si chiude a reti inviolate.

La ripresa si apre con i grigiorossi che tentano di rendersi maggiormente insidiosi e dopo 3’ Baschirotto, di testa, manda la sfera poco sopra la traversa degli ospiti. Il Parma, però, non si limita a chiudere gli spazi davanti a Suzuki e Bernabé e Cutrone chiamano al lavoro il sempre attento Audero. Dopo un nuovo brivido al 35’ in area grigiorossa, con un duplice salvataggio di Audero e dei difensori su Del Prato prima e Almqvist poi, gli ultimi della gara sono in favore della formazione locale.

Dopo un tentativo di Moumbagna e Baschirotto rimasto senza esito al 40’, la palla-gol più nitida matura proprio al 45’ ed è costruita dall’atteso ex di giornata. Vazquez pennella un beffardo tiro-cross che sembra destinato a terminare la sua corsa in fondo alla rete, ma Suzuki si supera e sancisce il definito 0-0. Matura così un altro punto per la matricola grigiorossa, che inanella il quarto risultato utile di fila e può cominciare a preparare un appuntamento che si preannuncia tutto in salita come la trasferta di sabato 27 in casa dell’emergente Como. Un avversario da prendere con le molle, ma mister Nicola ed i suoi giocatori stanno mettendo in mostra la tempra giusta per affrontare e superare anche i momenti difficili della partita. Cremonese-Parma 0-0 (0-0) Cremonese (3-5-2): Audero 6,5; Terracciano 6, Baschirotto 6,5, Bianchetti 6 (1’ st Ceccherini 6); Zerbin 6 (31’ st Johnsen 6), Collocolo 6 (16’ pt Grassi 6,5), Bondo 6, Vandeputte 6 (12’ st Floriani Mussolini 6), Pezzella 6,5; Vazquez 6,5, Sanabria 6 (31’ st Moumbagna 6). A disposizione: Silvestri; Nava; Barbieri; Faye; Lordkipanidze; Folino; Bonazzoli. All: Davide Nicola 6,5. Parma (3-5-2): Suzuki 6,5; Del Prato 6,5, Circati 6, Ndiaye 6; Almqvist 6,5 (39’ st Lovik sv), Keita 6, Bernabé 6,5 (39’ st Ordonez sv), Sorensen 6, Valeri 6; Cutrone 6,5 (33’ st Djuric 6), Pellegrino 6,5 (23’ st Oristanio 6). A disposizione: Corvi; Rinaldi; Benedyczak; Estevez; Begic; Cremaschi; Britschgi; Djuric; Troilo; Trabucchi; Plicco. All: Carlos Cuesta 6,5. Arbitro: Federico La Penna di Roma 6. Reti: ---. Note: ammoniti: Pezzella - angoli: 2-3 - recupero: 4’ e 6’ – spettatori: 13.548.