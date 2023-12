Cremonese senza spunto vincente: a Pisa pareggio a reti inviolate

Cremona – La Cremonese conferma il suo rendimento positivo in trasferta, ma a Pisa non riesce a far valere un buon finale e deve accontentarsi di un punto. Un pareggio a reti inviolate che non mette le ali alla risalita della squadra di Stroppa, frenata anche dalla giornata non troppo positiva di alcuni suoi punti di riferimento.

La sfida dell’Arena Garibaldi si accende subito e dopo nemmeno 1’ Coda riceve un invitante assist da Bianchetti, ma manca di poco il bersaglio da posizione assai favorevole. Nel primo quarto d’ora sono degli ospiti gli spunti più interessanti, ma la rete difesa da Nicolas non corre eccessivi pericoli.

Al 23’ rispondono i nerazzurri con una sventola di Marin, ma Jungdal è attento e sventa la minaccia. Il resto del primo tempo procede all’insegna dell’equilibrio anche se l’ultima palla-gol è di marca toscana, con Mlakar che al 43’ chiama Jungdal ad una nuova, difficile parata.

Nella ripresa mister Stroppa opera alcuni cambiamenti per dare maggiore brio alla sua squadra e Castagnetti e Coda tentano la conclusione, ma senza impensierire Nicolas. Intorno alla mezz’ora le due contendenti “intravedono” il vantaggio. Dapprima è il Pisa a recriminare per un provvidenziale intervento di Ravanelli che al 32’ allontana un tiro-cross di Mlakar, mentre 3’ più tardi Nicolas nega la gioia del gol ad Okereke. Il risultato rimane così fermo sullo 0-0 e resta immutato sino al termine del recupero nonostante un buon crescendo finale dei grigiorossi per un punto che, sostanzialmente, premia i meriti di entrambe le compagini (e delle due difese). Pisa-Cremonese 0-0 (0-0) Pisa (4-2-3-1): Nicolas 7; Esteves 6,5, Canestrelli 6, Calabresi sv (15’ pt Hermannsson 6), Beruatto 6 (1’ st Barbieri 6); Piccinini 6, Marin 6,5; Mlakar 6,5, Valoti 6 (40’ st Masucci sv), D’Alessandro 6 (16’ st Tramoni 6); Moreo 6 (16’ st Gliozzi 6). A disposizione: Loria; Nagy; Vignato; Arena; De Vitis; Veloso; Barberis. All: Alberto Aquilani 6. Cremonese (3-5-2): Jungdal 7; Antov 6, Ravanelli 6,5, Bianchetti 6,5; Sernicola 6 (17’ st Quagliata 6), Pickel 6 (1’ st Collocolo 6), Castagnetti 6 (17’ st Majer 6), Abrego 6, Zanimacchia 6,5; Vazquez 6 (1’ st Okereke 6,5), Coda 6 (40’ st Buonaiuto sv). A disposizione: Saro; Sekulov; Ciofani; Valzania; Ghiglione; Rocchetti; Lochoshvili. All: Giovanni Stroppa 6. Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce 6. Reti: ---. Note: ammoniti: Bianchetti; Beruatto; Sernicola; D’Alessandro; Vazquez; Canestrelli; Majer – angoli: 4-5 – recupero: 2’ e 4’.