Provaci ancora, Cremonese: ai playoff il primo ostacolo è la Juve Stabia

È arrivato il momento della verità per la Cremonese. La squadra di mister Stroppa è pronta ad iniziare il suo percorso nei playoff con l’intenzione di arrivare fino in fondo e di riuscire ad evitare l’epilogo dello scorso anno che ha visto salire in serie A il Venezia.

Il primo ostacolo sulla strada dei grigiorossi è la Juve Stabia, che ha eliminato a sorpresa il Palermo e ora, in semifinale, conta di regalarsi un altro sogno superando una rivale di grande blasone come la Cremonese. In effetti, mentre nell’altra sfida che vale la finale si ritroveranno di fronte Catanzaro e Spezia, il match di andata a Castellammare darà il via ad un confronto tra due realtà che possiamo collocare agli antipodi. Da una parte, infatti, si pongono le Vespe, che, pur indossando i panni della matricola, hanno vissuto un anno da protagoniste in questo loro sospirato ritorno in B. Per i campani di Pagliuca l’accesso ai playoff e la conquista della semifinale rappresentano un “premio” che va al di là di ogni più rosea previsione della vigilia.

Ben diverso è il discorso in casa grigiorossa, dove la società ha fatto importanti investimenti per cercare di riconquistare la serie A. Partita tra le grandi favorite, però, la compagine di Stroppa non è riuscita a tenere il passo delle prime ed ora deve puntare nuovamente tutto sugli spareggi-promozione. In questo primo confronto ai grigiorossi per passare il turno basterà anche il pareggio e, in questo senso, acquista un significato del tutto particolare l’andata, che può e deve consolidare la voglia di finale di Bianchetti e compagni.

Al di là del temuto Adorante e della consapevolezza che i gialloblù non hanno nulla da perdere, la Cremonese, anche su un campo tradizionalmente difficile come il “Menti” di Castellammare di Stabia (dove l’arbitro Giuseppe Collu di Cagliari darà il fischio d’inizio alle 20.30) può far valere il fatto non trascurabile che, finora, le migliori prestazioni della squadra di Stroppa sono state proprio lontano dallo “Zini”. Anche per questo è importante partire subito con il piede giusto per la compagine grigiorossa che nell’occasione dovrà rinunciare certamente all’infortunato Antov e che potrà definire solo in extremis l’effettiva disponibilità di Ravanelli e Pickel. Per il resto, confermato il consueto 3-5-2, si candidano per una maglia da titolare Collocolo e Folino, ex di turno, mentre in avanti De Luca attende di conoscere se al suo fianco potrà contare su Johnsen o sulla voglia di recuperare il tempo perduto di Vazquez che dopo la lunga squalifica, è animato da una voglia di tutto speciale di condurre la Cremonese fino al traguardo desiderato della finale.

Probabili formazioni

Juve Stabia (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Floriani Mussolini, Mosti, Pierobon, Rocchetti; Piscopo; Adorante, Candellone. All: Pagliuca. Cremonese (3-5-2): Fulignati; Folino, Ceccherini, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, De Luca. All: Stroppa.

La gara si giocherà mercoledì 21 maggio alle ore 20.30 allo stadio Menti di Castellammare di Stabia e sarà visibile su Dazn e Sky Sport.