La Cremonese trova l’Hellas Verona: grigiorossi a caccia del tris di vittorie. Le probabili formazioni

Cremona – La Cremonese vuole riprendere il discorso da dove lo aveva lasciato prima della sosta per gli impegni delle nazionali. La squadra di mister Nicola ha inanellato due vittorie e nel posticipo di lunedì a Verona punta con decisione al tris anche se il Bentegodi non è mai stato uno stadio particolarmente “amico” dei grigiorossi. Sul fronte opposto, tra l’altro, i gialloblù di Zanetti sono reduci da una vera e propria rivoluzione estiva. I “pezzi” migliori sono stati ceduti e la società scaligera ha puntato soprattutto su giovani di belle speranze e giocatori da lanciare sul palcoscenico della serie A.

Proprio per questo l’Hellas Verona guarda con grande determinazione all’incontro con una rivale diretta come la Cremonese e vuole dimostrare in un’occasione tanto importante di avere ritrovato la giusta fisionomia. Intenti sicuramente temibili per la compagine di Davide Nicola che, dal canto suo, ha l’imbarazzo della scelta, visto che il gruppo è pronto a rispondere alla chiamata dell’allenatore.

In questo senso, se il 3-5-2 rimarrà il consolidato filo conduttore, il tecnico grigiorosso ha la possibilità di variare gli interpreti, soprattutto dal centrocampo in su. Il reparto arretrato, infatti, ha trovato solidità collocando Terracciano, Baschirotto e capitan Bianchetti davanti ad Audero e l’idea è quella di proseguire in questa direzione. Per il resto, mentre Zerbin e Pezzella hanno “prenotato” un posto sulle corsie esterne, in mezzo al campo Collocolo, Grassi e Vandeputte sembrano favoriti per una maglia da titolare, ma Bondo e Sarmiento sono decisi ad operare il sorpasso in extremis.

Un po’ la situazione che si sta delineando in attacco, dove Sanabria e Vazquez dovrebbero partire dall’inizio, ma Bonazzoli e il neoarrivato Vardy sono tutt’altro che rassegnati a partire dalla panchina. A mister Nicola il compito di far proseguire il felicissimo momento della matricola grigiorossa che si è presentata alla ribalta della serie A con due vittorie. Un avvio davvero positivo, ma il ritornello dello stesso allenatore ai suoi giocatori non è cambiato per niente: “Dobbiamo giocare con la massima attenzione, sempre concentrati a dare il massimo perché il campionato è molto difficile e le altre squadre sono pronte a punire il primo errore…”. Probabili formazioni: Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Ebosse; Fallou Cham, Serdar, Bernede, Frese; Harroui; Giovane, Sarr. All: Paolo Zanetti. Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. All: Davide Nicola.