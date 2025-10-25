Primavera 1. I baby grigiorossi contro l’Inter di Carbone

La giornata odierna si preannuncia parecchio intensa per le squadre lombarde di Primavera 1. Il nono turno di campionato mette di fronte Cremonese e Inter in un derby tra due delle principali deluse in questo avvio di stagione. Alle 11 i nerazzurri, tornati da poco a vincere dopo due mesi piuttosto difficili, chiedono strada ai grigiorossi con l’obiettivo di trovare continuità e risalire in classifica. "Vogliamo fare bene perché abbiamo perso dei punti per strada e ora non ci troviamo nella posizione che meritiamo. Guido un gruppo che lavora con me da un po’, siamo una famiglia e chiunque venga cerchiamo di trascinarlo con la nostra mentalità", ha sottolineato nei giorni scorsi il tecnico dell’Inter, Carbone. Dall’altro lato la Cremonese ha raccolto finora appena 4 punti: un bottino davvero magro che ha comportato lo stallo in zona playout, da cui serve provare a togliersi il prima possibile.

Alle 13, invece, il Milan ospita il lanciatissimo Cesena, secondo in classifica. Gli emiliani arrivano da quattro successi di fila e con ben 20 gol in 8 gare rappresentano il miglior attacco del torneo. Per i rossoneri, molto meno prolifici in zona offensiva e apparsi fin qui più altalenanti, si prospetta un impegno complesso. Tuttavia ai ragazzi di mister Renna serve un successo per non allontanarsi troppo dalla fascia playoff. Situazione di classifica pressoché identica per il Monza, che tuttavia ha una buona chance di riassaporare il successo (l’ultimo è datato un mese fa). I biancorossi, alle 15, fanno visita al Napoli fanalino di coda. Domani infine tocca all’Atalanta, di scena alle 13 sul campo della Fiorentina. I bergamaschi, ancora imbattuti in Italia e in piena lotta al vertice, puntano a proseguire la loro striscia positiva.

Al.St.