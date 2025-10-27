Primo gol in grigiorosso per l’ex Leicester. Cremonese, l’acuto di StradiVardy: "A 38 anni posso ancora migliorare»

La prima sinfonia di violino non ha portato in dote in tre i punti. Ma intanto Jamie "Stradi"Vardy si è preso gli applausi: primo gol con la maglia della Cremonese nell’1-1 contro l’Atalanta. Una rete che ha evidenziato come il 38enne di Sheffield può assolutamente dire la sua in questa Serie A. Vardy è diventato il marcatore più anziano della storia della Cremonese nella massima serie: "Sono al settimo cielo, siamo sulla strada giusta, compatta e uniti verso l’obiettivo. Sono il più grande critico di me stesso: devo continuare a lavorare per migliorare ancora". Le prime settimane a Cremona tra ambientamento e problemi fisici non sono state semplici: "Problemi di comunicazione, ma il calcio è un linguaggio universale e si fa alla svelta. Sono stato accolto molto bene. Presto comincerò a studiare l’italiano". Sempre in campo nelle ultime due gare: Vardy dà ancora le giuste garanzie. E la voglia di lottare è ben lungi dall’estinguersi. Con la Dea, nonostante la marcatura asfissiante di Hien e compagni, si è messo a totale disposizione dei compagni lottando su tutti i pochi palloni giocabili. Ha aspettato l’occasione giusta, arrivata nella ripresa, quando l’Atalanta si è un po’ scoperta. La rete sotto porta, “alla Vardy“ ha fatto esplodere lo Zini che lo venera fin dal primo giorno. Al di là del gol, i tifosi della Cremonese ruggiscono ogni volta che l’inglese tocca palla. La storia d’amore è solo all’inizio e le pagine da scrivere sembrano essere numerose. Alessandro Stella