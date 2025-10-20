Questa sera (ore 20.45) allo Zini. Cremonese, scocca l’ora di Vardy. Prima da titolare con l’Udinese

L’ottimo avvio, al netto dell’ultimo ko contro l’Inter, inizia a stare un po’ stretto. Da oggi la Cremonese vuole ritrovare quella vittoria che manca da un mese e mezzo. In mezzo diversi pareggi utili e una classifica assolutamente positiva, tuttavia l’ambiente grigiorosso punta a riprendere il feeling coi tre punti. Soprattutto in uno dei tanti scontri salvezza.

Questa sera, ore 20.45 allo stadio Zini, arriva infatti l’Udinese, contro cui i lombardi non vincono da ben 40 anni. I bianconeri sono reduci da appena un punto in tre gare, ma da sempre sono una squadra con la quale si deve fare i conti in ottica mantenimento della categoria. Ne è consapevole Davide Nicola e chiede una prova di carattere: "L’Udinese è al trentesimo anno di Serie A. Rappresenta un modello. Squadra molto fisica, capace di attaccarti con più strategie. Il nostro pubblico ci darà una grandissima mano. Abbiamo lavorato cercando di continuare il percorso di miglioramento. Ora non dobbiamo avere paura di perdere, perché facciamo questo lavoro con la voglia e la speranza di vincere sempre. Servono i punti per arrivare all’obiettivo".

Allo stesso tempo l’allenatore cerca di abbassare le aspettative sull’importanza del match e risponde con filosofia al collega friulano Runjaic, che ha parlato di una "Cremonese con giocatori più esperti di quelli dell’Udinese". La risposta: "Non siamo ancora in un periodo dove una partita è più decisiva di un’altra. A me dei giochi mentali non interessa. Credo che l’attenzione debba essere sullo sviluppo di se stessi. Noi abbiamo tanti giocatori giovani o che erano in Serie B, ma crediamo possano dimostrarsi di Serie A. Il resto lo lascio dire agli altri".

Nicola avrà a disposizione tutti tranne Collocolo, Moumbagna e Audero. In porta dunque toccherà di nuovo a Silvestri. In difesa torna Terracciano, ma l’attesa maggiore riguarda le scelte d’attacco. Il reparto offensivo è infatti quello dove la Cremonese finora ha faticato di più. Spicca la sterilità di Sanabria, tra gli acquisti di mercato più pregiati, che questa sera “compie“ un anno esatto dall’ultimo gol in Serie A.

Il paraguaiano, in generale, non va in rete da novembre 2024: finora non è mai apparso integrato nel gioco dei grigiorossi ed arriva da una lunga trasferta con la sua Nazionale. E dunque oggi al suo posto si candida prepotentemente per una maglia dal 1’ Jamie Vardy. Il 38enne inglese, dopo aver ben figurato nello spezzone di gara finale contro l’Inter, ha lavorato molto in queste due settimane per affinare la forma. E Nicola, senza sbilanciarsi sulla possibile titolarità, ne elogia i progressi: "Vardy sta bene. Il minutaggio lo dirà la partita a seconda del ritmo del gioco. Aveva bisogno di tempo anche per entrare in sintonia con i compagni. La sua mentalità non è in discussione". Accanto all’inglese, Bonazzoli è favorito su Vazquez.

Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

Alessandro Stella