Qui cremona. Arriva la stella Vardy. E i grigiorossi prendono in attacco pure Moumbagna

Il sogno grigiorosso ora è realtà: Jamie Vardy (nella foto) sarà un giocatore della Cremonese. I lombardi e il 38enne attaccante inglese hanno trovato un accordo valido fino a giugno 2026, con opzione di prolungamento in caso di salvezza. Vardy, che oggi sosterrà le visite mediche, porta un bagaglio carico di esperienza e gol. Circa 200 i centri in maglia Leicester, dove ha raggiunto lo status di "leggenda" vincendo la Premier League 2016. E con le giuste motivazioni in Italia può ancora dire la sua.

Ma i regali della società per il tecnico Nicola non sono finiti, visto che è giunta l’ufficialità di un altro centravanti. Il 25enne camerunense Faris Moumbagna è arrivato dal Marsiglia in prestito con diritto di riscatto. Considerato un ottimo talento, in Francia è stato bloccato da un serio infortunio: a Cremona può avere l’occasione per riscattarsi.

Ora però, a poche ore dal termine del mercato (intanto sono vicinissimi anche il difensore Carboni del Monza e l’esterno Sarmiento del Brighton), la dirigenza grigiorossa deve risolvere la questione del sovrannumero di punte. Ben 7: oltre ai due sopracitati, ci sono il neo-acquisto Sanabria, Vazquez (leader e subito protagonista in avvio di campionato), Bonazzoli (decisivo col Milan e molto apprezzato da Nicola), De Luca, Okereke e Johnsen.

