QUI CREMONESE. Bunker grigiorosso grazie ai veterani. Ma a centrocampo pesano gli infortuni
Da un lato ottime sensazioni certificate dai numeri, dall’altro alcuni dubbi che non si possono eludere. Dopo le prime quattro giornate la Cremonese tira i primi bilanci. L’avvio di stagione è da considerare assolutamente positivo. Gli 8 punti fatti in 4 gare (durante l’ultima esperienza in Serie A i grigiorossi hanno impiegato un girone intero per raggiungere lo stesso dato), il sesto posto in classifica e le sei lunghezze di distanza dalla zona salvezza (obiettivo unico del club) fanno ben sperare per il futuro. E a ciò si unisce una notevole solidità difensiva a cui stanno contribuendo positivamente anche due veterani della rosa lombarda come Bianchetti (nella foto) e Ceccherini. I due, dopo essere stati protagonisti durante la promozione dell’anno scorso, stanno dimostrando di essere utili pure nella massima categoria. Ma come detto qualche aspetto meno felice c’è. A centrocampo la Cremonese si sta scoprendo più corta e fragile di ciò che sembrava a fine mercato. L’infortunio di Collocolo (ancora da valutare) si unisce a quello di Payero e al ritardo di condizione di Sarmiento, limitando così qualità e sostanza. In attacco invece, oltre a Vardy, anche Moumbagna è lontano dal top, mentre Sanabria finora non è mai andato nemmeno vicino al gol. Insomma, la produzione offensiva dei grigiorossi, tolti i lampi di classe targati Vazquez, latita. E nelle prossime due trasferte contro Como e Inter il livello degli avversari si alzerà inevitabilmente. Alessandro Stella
