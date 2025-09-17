Qui Cremonese. Il ritorno di Audero, protagonista a sorpresa

Il suo sbarco alla Cremonese era passato un po’ in sordina, considerando anche altri acquisti di maggior rilievo. E il contestuale arrivo di Marco Silvestri faceva pensare ad una possibile, costante alternanza tra i pali. Ma in realtà Emil Audero, in queste prime giornate di Serie A, ha subito conquistato l’indiscussa titolarità della porta grigiorossa e l’ammirazione dei propri tifosi. Il 28enne indonesiano si era già reso autore di interventi importanti nella sfida vinta a sorpresa col Milan alla prima giornata e lunedì sera è stato assoluto mattatore contro l’Hellas Verona.

Con ben 9 parate, di cui 6 su tiri partiti da dentro l’area, Audero ha permesso alla Cremonese di portare a casa un prezioso pareggio, nonostante una prestazione sottotono. Oltre alle sopracitate parate, l’estremo difensore grigiorosso è apparso molto lucido sia nelle prese alte che nelle uscite basse, leggendo in anticipo i movimenti degli attaccanti avversari. "Conosciamo le sue qualità e per questo motivo l’abbiamo scelto", ha detto di lui il tecnico Nicola. Dotato di notevole esperienza, Audero in A è stato protagonista (tra alti e bassi) soprattutto con la Sampdoria tra il 2018 e il 2023. Negli ultimi anni il poco spazio trovato tra Inter e Como sembrava decretarne le difficoltà ad alti livelli, ma ora a Cremona la sua carriera può decollare nuovamente.

Alessandro Stella