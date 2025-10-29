QUI CREMONESE. Mediana incerottata col fanalino Genoa. In avanti favoriti. Bonazzoli e Vazquez

L’ottima gara con l’Atalanta è il passato, mentre quella di sabato contro la Juventus può aspettare. Oggi, ore 20.45, la Cremonese fa visita al Genoa fanalino di coda, per un comunque fondamentale scontro diretto. I sette punti di distacco e lo stato di forma completamente opposto delle due squadre sono elementi che fanno pendere l’ago della bilancia dalla parte dei grigiorossi, determinati nel tornare a vincere dopo due mesi di astinenza. Di contro però, oltre alla possibilità di trovare i liguri affamati di riscatto, la Cremonese sarà alle prese con scelte obbligate e diversi giocatori acciaccati.

Soprattutto in mediana: insieme a Collocolo, out anche Grassi e Pezzella, mentre Zerbin è da valutare. In regia si rivede Bondo, sulle fasce spazio a Barbieri e Floriani. Dubbi anche in attacco dove Sanabria non è al meglio e Vardy dovrebbe rifiatare dopo aver giocato sempre nelle ultime uscite. Bonazzoli e Vazquez (nella foto) si candidano dunque come titolari. In difesa rientra capitan Bianchetti al fianco di Baschirotto e Terracciano. In porta, infine, Audero potrebbe ritrovare la titolarità post infortunio.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vazquez. All. Nicola.

Al.St.