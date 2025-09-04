Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Cremonese
  4. Qui cremonese. Vardy sceglie la 10. Ma quattro giocatori finiscono fuori rosa

Qui cremonese. Vardy sceglie la 10. Ma quattro giocatori finiscono fuori rosa

La “Vardy-mania“ è cominciata solo da pochi giorni, ma è destinata a proseguire a lungo<. In attesa del debutto ufficiale,...

di ALESSANDRO STELLA
4 settembre 2025
La “Vardy-mania“ è cominciata solo da pochi giorni, ma è destinata a proseguire a lungo<. In attesa del debutto ufficiale,...

La “Vardy-mania“ è cominciata solo da pochi giorni, ma è destinata a proseguire a lungo<. In attesa del debutto ufficiale,...

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

La “Vardy-mania“ è cominciata solo da pochi giorni, ma è destinata a proseguire a lungo. In attesa del debutto ufficiale, l’attaccante inglese ha scelto di indossare la maglia numero 10. Una decisione, utile anche a livello commerciale per i grigiorossi, ma che fa capire soprattutto la volontà del giocatore di essere assoluto protagonista in questa sua storica nuova avventura italiana.

L’arrivo di Vardy e dei tanti altri nuovi acquisti, indirettamente, ha influito però su una scelta meno felice, ma inevitabile secondo il regolamento della Serie A, che la dirigenza e il tecnico Nicola hanno dovuto prendere: l’esclusione di 4 calciatori dalla lista “over“ del campionato. Fuori dal progetto dunque il difensore Sernicola, il centrocampista Valoti e i due centravanti Okereke e De Luca.

La separazione che più spicca è proprio quella con De Luca. Il classe 1998 lo scorso anno ha portato la Cremonese in A, a suon di gol tra cui la doppietta in finale playoff con lo Spezia. E solo sei giorni fa ha realizzato la rete decisiva nella sfida col Sassuolo. Intanto però l’arrivo di diversi compagni di ruolo concorrenti, la caduta nelle gerarchie e la scelta di rifiutare ogni altra destinazione di mercato hanno portato al sofferto taglio.

La sua eredità verrà ora presa da Vardy e Sanabria, che almeno in apparenza hanno le carte per non farlo rimpiangere troppo.

Alessandro Stella

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su