Cremonese: la sconfitta contro la Reggiana spegne gli entusiasmi

La Cremonese si lascia sconfiggere dalla pericolante Reggiana con un inequivocabile 2-0 e sembra divertirsi una volta di più a vestire i panni della Penelope di epica memoria. Proprio come il celeberrimo personaggio che nell’Odissea attende con tenacia il ritorno di Ulisse, in effetti, anche i grigiorossi riescono a cucire a fatica la loro “tela”, salvo poi sciogliere improvvisamente quello che pure hanno saputo costruire a prezzo di tanto impegno.

La squadra di Stroppa, infatti, vanifica lo slancio trasmesso dalla vittoria in casa del Sudtirol con una brutta sconfitta allo “Zini” ad opera della concreta formazione granata per un nuovo, inatteso passo all’indietro, che spinge i grigiorossi a dieci lunghezze dal secondo posto e a nove dal terzo, con l’ulteriore, sgradita aggiunta dell’aggancio in quarta posizione del Bari. Lo stesso Stroppa commenta senza cercare alibi una partita, che, cominciata male dai suoi, non si è più raddrizzata, e che è rimasta aperta sino al termine soprattutto per l’incapacità degli emiliani di mettere anzitempo i tre preziosi punti in cassaforte.

Per la Cremonese, accompagnata negli spogliatoi dai fischi sonori dei suoi tifosi, una “sbandata” che dev’essere cancellata in fretta e, in questo senso, un aiuto può giungere dal calendario, che domenica prossima chiamerà i grigiorossi a rendere visita ad una squadra che in questo momento si trova in grandissima difficoltà come il Cittadella. Per quel che riguarda l’incontro che avrebbe dovuto segnare il pieno ritorno nella lotta per i posti che contano della Cremonese, il copione previsto cambia improvvisamente dopo solo 120”.

Il tempo sufficiente a Vergara per scagliare una sventola che trafigge Fulignati e costringe i grigiorossi ad una rincorsa che si fa sempre più difficile col passare dei minuti. La compagine di Stroppa, pur esponendosi al pericolo delle ripartenze dei granata, preme con generosità, ma senza concretezza e non riesce a trovare il guizzo per superare Bardi. Nonostante qualche spavento di troppo, le speranze dei padroni di casa rimangono comunque accese fino al 45’, quando l’ex Vido, servito dall’altro ex Gondo, firma il 2-0 che ferma definitivamente l’inutile rincorsa di una Cremonese che non riesce proprio a trovare il passo giusto.

Cremonese-Reggiana 0-2 (0-1)

Cremonese (3-5-2): Fulignati 6; Antov 6, Ravanelli 5,5, Lochoshvili 6; Collocolo 6,5, Pickel 6 (36’ pt Zanimacchia 6), Castagnetti 6 (25’ st Majer 6), Buonaiuto 5,5 (1’ st Johnsen 6), Sernicola 6,5; Vazquez 6 (25’ st Nasti 6), Bonazzoli sv (13’ pt De Luca 6). A disposizione: Saro; Jungdal; Quagliata; Barbieri; Ceccherini; Vandeputte; Milanese. All: Giovanni Stroppa 5,5.

Reggiana (4-1-4-1): Bardi 6,5; Sampirisi 6, Meroni 6,5, Lucchesi 6, Libutti 6,5; Reinhart 6 (1’ st Ignacchiti 6,5); Marras 6,5, Sersanti 6, Portanova 6 (32’ st Kabashi 6), Vergara 6,5 (32’ st Gondo 6); Pettinari 6 (24’ st Vido 6,5). A disposizione: Motta; Stulac; Gondo; Fiamozzi; Okwonkwo; Fontanarosa; Maggio; Kabashi; Nahounou. All: William Viali 6,5. Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano 6.

Reti: 2’ pt Vergara; 45’ st Vido.

Note: ammoniti: Lochoshvili; Vazquez; Meroni; Libutti; Bardi – angoli: 9-5 - recupero: 4’ e 6’ – spettatori: 8.577.