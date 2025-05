Con la Samp finisce 0-0: ora la Cremonese deve blindare il quarto posto

La Cremonese torna dalla delicata sfida in casa di una Sampdoria più che affamata di punti con un pareggio che, unito alla vittoria dello Spezia, fa scivolare a sei lunghezze dai liguri la squadra di Stroppa che, a sua volta, naviga a +4 su una tenac e Juve St abia.

Lo 0-0 finale, che mantiene in zona playout i blucerchiati, è la fotografia di un incontro che entrambe hanno cercato di vincere, anche se sono stati gli ospiti, grazie alla loro miglior tecnica a provarci più a lungo e con maggior convinzione. La compagine di Evani ha chiuso con grande determinazione gli spazi e proprio all’ultimo assalto avrebbe anche potuto firmare il colpo grosso, ma Fulignati è stato molto bravo ad evitare quella che sarebbe stata una beffa davvero immeritata.

A questo punto la Cremonese dovrà cercare di mettere in cassaforte per lo meno il quarto posto nel match di domenica sera allo “Zini” con il Sassuolo, che ha già potuto festeggiare l’immediato ritorno in serie A.

La cronaca

Nella gara del “Ferraris” le due contendenti partono a ritmo sostenuto, creando buone occasioni su entrambi i fronti. I blucerchiati sembrano più incisivi e sfiorano il vantaggio con Niang e Sibilli, mentre la replica degli ospiti si concretizza solo dopo la mezz’ora con Johnsen, che vede fermare la sua conclusione proprio sulla linea di porta.

Il finale del primo tempo vede ancora insidiosi i padroni di casa, prima con Vieira e poi con Niang, ma il risultato rimane immutato. La ripresa vede una Cremonese più intraprendente, ma De Luca e Collocolo non riescono a superare l’ottimo Cragno. La sfida rimane aperta sino al termine, ma il risultato non cambia più e il triplice fischio dell’arbitro sancisce la divisione della posta in palio tra le due contendenti che dovranno cercare di raggiungere i rispettivi obiettivi nelle rimanenti tre giornate.

Sampdoria-Cremonese 0-0

SAMPDORIA (3-5-1-1): Cragno 7; Curto 6, Ferrari 6,5, Altare 6; Depaoli 6 (1’ st Venuti 6), Vieira 6,5, Yepes 6 (21’ st Ricci 6), Benedetti 6,5 (36’ st Akinsanmiro 6), Beruatto 6,5; Sibilli 6 (42’ st Bellemo sv); Niang 6 (21’ st Abiuso 6). A disposizione: Ghidotti; Chiorra; Riccio; Coda; Borini; Bereszynski; Sekulov. All: Alberico Evani 6.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati 6,5; Antov 6, Ravanelli 6 (1’ st Ceccherini 6), Bianchetti 6,5; Barbieri 6,5 (1’ st Zanimacchia 6,5), Collocolo 6,5 (25’ st Castagnetti 6), Pickel 6,5, Vandeputte 6 (20’ st Valoti 6), Azzi 6; Johnsen 6 (35’ st Bonazzoli 6), De Luca 6,5. A disposizione: Drago; Tannander; Gelli; Majer; Moretti; Folino; Nasti; All: Giovanni Stroppa 6. Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido 6. Note: ammoniti: Beruatto; Barbieri; Niang – angoli: 1-3 – recupero: 2’ e 4’+2’.