La Cremonese tiene testa al Sassuolo

Cremona – Termina in parità il posticipo tra la Cremonese e un Sassuolo che dopo avere raggiunto la promozione in serie A non ha staccato la spina. Contro la prima della classe la squadra di Stroppa ha messo in mostra una volta di più il suo potenziale, ribadendo di avere le carte in regola per farsi valere fino in fondo nella volata dei play off. Il punto colto con gli emiliani non consente, di fatto, ai grigiorossi di approfittare della caduta dello Spezia, che dista due lunghezze a due giornate dalla fine e sarà il prossimo avversario di Bianchetti e compagni, ma mantiene la Juve Stabia a quattro punti di distacco per una quarta posizione sempre più vicina (anche se da confermare nelle due difficili gare rimanenti con i liguri, appunto, e il Pisa, neopromosso).

Nella partita con i neroverdi mister Stroppa ha mescolato un po’ le carte a sua disposizione, ottenendo buone conferme sullo stato di forma dell’intera rosa quando sono sempre più vicine le sfide dei play off che emetteranno il verdetto su un intero anno di lavoro e che, con tutta probabilità, la Cremonese dovrebbe affrontare ancora partendo dal quarto posto, proprio come è accaduto lo scorso anno (naturalmente con l’auspicio che l’esito finale sia ben diverso…).

Nelle partite serali di venerdì 9 e martedì 13 maggio i grigiorossi completeranno la stagione regolare e saranno pronti poi a vivere l’emozionante epilogo dei play off. Per quel che riguarda il match dello “Zini” con il Sassuolo, la formazione di Stroppa è la prima a mettersi in mostra, ma le conclusioni di Johnsen e Pickel finiscono per esaltare i riflessi di Satalino. La gara cambia copione al 31’. Fulignati sbaglia il rinvio e Laurienté riesce ad impadronirsi della palla, scagliando nella porta vuota il vantaggio neroverde. Il gol carica gli emiliani che cercano il raddoppio, ma la Cremonese reagisce senza perdere tempo e dopo 7’ Barbieri si lancia in uno splendido assolo che vale l’1-1 che accompagna le due contendenti al riposo. Anche nel secondo tempo sono i padroni di casa a partire meglio, ma i tentativi di Bonazzoli e Antov non sortiscono effetto. Il match rimane aperto sino al termine, ma il risultato non cambia più sancendo un pareggio di “sostanza” che la squadra di Stroppa può far fruttare nella sua marcia di avvicinamento ai play off. Cremonese-Sassuolo 1-1 (1-1) Cremonese (3-5-2): Fulignati 5,5; Antov 6, Ceccherini 6 (22’ st Ravanelli 6), Bianchetti 6; Barbieri 6,5 (34’ st Azzi sv), Pickel 6,5, Castagnetti 6 (17’ st Gelli 6), Valoti 6,5 (34’ st Vandeputte sv), Zanimacchia 6,5; Johnsen 6, Bonazzoli 6 (17’ st De Luca 6). A disposizione: Drago; Tannander; Majer; Moretti; Folino; Nasti; All: Giovanni Stroppa 6. Sassuolo (4-3-3): Satalino 6,5; Toljan 6, Lovato 6, Muharemovic 6,5, Pieragnolo 6 (36’ st Missori sv); Mazzitelli sv (11’ pt Iannoni 6), Ghion 6 (36’ st Lipani sv), Boloca 6 (25’ st Obiang 6,5); Berardi 6,5, Moro 6 (25’ st Skjellerup 6), Laurienté 6,5. A disposizione: Moldovan; Volpato; Paz; Romagna; Odenthal; Pierini; Verdi. All: Fabio Grosso 6,5. Arbitro: Simone Gallipò di Firenze 6. Reti: 31’ pt Laurienté; 38’ pt Barbieri. Note: ammoniti: Ceccherini; Laurienté; Antov; Pickel – angoli: 5-2 – recupero: 2’ e 5’ – spettatori: 8.591.