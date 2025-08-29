La Cremonese batte 3-2 al Sassuolo e vola in testa solitaria alla serie A

Una Cremonese da sogno conquista la seconda vittoria consecutiva e si regala alcune ore da capolista solitaria della serie A.

Siamo solo alla seconda giornata e il primato della matricola grigiorossa è utile soprattutto per le statistiche, ma i sei punti conquistati dalla formazione di Davide Nicola rappresentano in ogni caso un tesoro prezioso da gestire per quando arriveranno i momenti difficili. La sfida diretta con un’altra neopromossa mette in mostra “facce” diverse. Il primo tempo, con il ravvicinato uno/due di Terracciano e Vazquez, sembra mettere la gara nelle mani dei padroni di casa, ma la prima parte della ripresa mescola nuovamente le carte. I neroverdi partono decisi all’inseguimento e alle soglie della mezz’ora, con Berardi su rigore, firmano il 2-2 che pare spegnere la voglia di vincere della Cremonese.

L’umore delle due squadre in campo, in questo momento, è del tutto cambiato e gli emiliani pensano di poter operare il clamoroso sorpasso. Una fase di gioca davvero delicata per la compagine di mister Nicola, ma è proprio a questo punto che escono il carattere e la volontà dei padroni di casa, che nel finale cingono d’assedio l’area ospite, esultano per un istante per il gol annullato ad Okereke, ma non si arrendono e in pieno recupero guadagnano il rigore con un guizzo di Floriani Mussolini, che De Luca, con freddezza, trasforma nella vittoria che manda in estasi il numeroso pubblico dello “Zini”. Dopo un avvio piuttosto equilibrato, cresce il ritmo della Cremonese, che al 37’, sugli sviluppi di un angolo battuto da Vandeputte, sbloccano il risultato con un perfetto stacco di testa di Terracciano. Non passano 120” e una triangolazione Zerbin-Sanabria-Vazquez frutta il raddoppio che sembra chiudere anzitempo la contesa. Non è però di questo parere il Sassuolo, che nella ripresa dapprima accorcia le distanze al 19’ con Pinamonti, abile ad incunearsi nella difesa locale, e poi raddrizza la situazione con un rigore firmato da Berardi al 29’. Un pareggio che la squadra di Nicola non accetta e che in pieno recupero viene cancellato dal preciso rigore trasformato da De Luca. Grande festa per i grigiorossi, che alla ripresa giocheranno un altro test-salvezza in casa dell’Hellas Verona, ma che, intanto, si concedono un’indimenticabile notte da capolista solitaria.

Cremonese-Sassuolo 3-2 (2-0) Cremonese (3-5-2): Audero 6,5; Terracciano 7, Baschirotto 6, Bianchetti 6; Zerbin 7 (37’ st Floriani Mussolini 6,5), Collocolo 6, Bondo 6 (22’ st Grassi 6,5), Vandeputte 6,5 (30’ st Martin Payero 6), Pezzella 6; Vazquez 6,5 (30’ st Okereke 6), Sanabria 6,5 (37’ st De Luca 6). A disposizione: Silvestri; Nava; Valoti; Sernicola; Ceccherini; Lordkipanidze; Folino. All: Davide Nicola 7. Sassuolo (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 6, Muharemovic 6, Idzes 6,5, Doig 6 (1’ st Candé 6,5); Boloca 6 (1’ st Volpato 6), Matic 6 (37’ st Iannoni sv), Vranckx 6 (24’ st Lipani 6); Berardi 6,5, Pinamonti 6,5, Laurienté (24’ st Fadera). A disposizione: Satalino; Turati; Zacchi; Ghion; Pieragnolo; Paz; Romagna; Moro; Pierini. All: Fabio Grosso 6. Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata 6. Reti: 37’ pt Terracciano; 39’ pt Vazquez; 19’ st Pinamonti; 29’ st Berardi (rig.); 48’ st De Luca (rig.). Note: ammoniti: Sanabria; Doig; Iannoni – angoli: 5-3 – recupero: 1’ e 5’.